Von Ronen Steinke, Berlin

Es ist eine Geschichte, die eher an die Welt grob geschnitzter Mafiapaten erinnert als an die Raffinesse der internationalen Spionage. Ein Top-Spion, der wegen seines stilvollen Auftretens in Israel den Spitznamen "das Model" trägt, soll die langjährige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) über Jahre bedroht haben. Es geht um abgehörte Privatgespräche, um Einschüchterungsversuche - und um einen Auftraggeber, der seit Kurzem persönlich im Fokus internationaler Ermittler steht: Benjamin Netanjahu, Premierminister in Jerusalem.