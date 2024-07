Bei dem Einschlag einer Kampfdrohne im Zentrum von Tel Aviv ist ein Mann getötet worden. Weitere mindestens acht Menschen seien verletzt worden, als das mit Sprengstoff beladene unbemannte Fluggerät in ein Wohnhaus in der Nähe einer Niederlassung der US-Botschaft einschlug, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Online-Plattform X mit. Nach Angaben der Armee kam die Langstreckendrohne aus dem Jemen. Israels Verteidigungsminister Joav Galant kündigte Vergeltung für den Angriff an. Nach Angaben der israelischen Armee handelte es sich um eine Langstreckendrohne, die vom Meer aus angeflogen sei und das Wohnhaus getroffen habe. Die Huthi-Miliz im Jemen teilte mit, sie habe mit einer Drohne ein „wichtiges Ziel“ in Tel Aviv angegriffen.