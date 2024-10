Hisbollah und Iran sind geschwächt und in der Defensive. Das kann gefährlich werden, könnte Teheran aber auch eine Annäherung an den alten Rivalen Saudi-Arabien ermöglichen.

Von Bernd Dörries, Raphael Geiger, Kairo, Istanbul

Shams al-Baroudi war die Erste, die einen Schleier trug. Die ägyptische Schauspielerin war im ganzen Nahen Osten ein Star, auch in Europa bekannt, sie war glamourös, bekam die großen Rollen und trug auch einen Badeanzug, was in Ägypten keine große Sache war, in den Sechzigerjahren verschleierten sich nur 30 Prozent der Frauen. Im Jahr 1982 kam al-Baroudi von der Pilgerreise nach Mekka plötzlich mit einem Niqab zurück, dem Schleier, der nur noch die Augen frei lässt. In den Jahren darauf folgten viele ihrer Kolleginnen, es verhüllte sich eine ganze Generation von Filmstars.