Von Matthias Kolb

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat zufrieden auf den Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah reagiert und Iran, den Finanzier der Schiiten-Miliz, vor einer Attacke gewarnt. „An das Regime der Ajatollahs sage ich: Wer uns angreift, den greifen wir an“, sagte er am Samstagabend. „Es gibt keinen Ort in Iran oder im Nahen Osten, den Israels langer Arm nicht erreichen kann.“ Diese Drohung hat nach den Tötungen der nahezu kompletten Hisbollah-Führung in weniger als zwei Wochen eine besonders starke Wirkung. Am Sonntag bestätigte die Hisbollah, dass auch Ali Karaki tot ist, der Kommandeur der südlichen Front an der Grenze zu Israel.