Von Peter Münch, Tel Aviv

Alles war exakt vorbereitet, alles ging ganz schnell: Um kurz vor fünf Uhr in der Nacht zum Sonntag schlug Israels Luftwaffe im südlichen Libanon zu. Rund hundert Kampfjets seien im Einsatz gewesen, verkündete die Armee hinterher, Tausende Raketenwerfer der Hisbollah seien auf einen Schlag zerstört worden. Die Antwort kam erwartungsgemäß prompt. Schon gut 30 Minuten später schrillten in Israels Norden die Alarmsirenen, breit gestreut schoss die Hisbollah mit ihren Katjuscha-Raketen. Dieser Schlagabtausch ist der bisherige Höhepunkt der seit mehr als zehn Monaten andauernden Konfrontation, und in dieser dunklen Nacht hat sich der Blick geöffnet in den Abgrund.