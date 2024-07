Nach dem tödlichen Raketenangriff auf einen Sportplatz auf den von Israel besetzten Golanhöhen, den Israel der schiitischen Terrormiliz Hisbollah zuschreibt, hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in Libanon angegriffen. Damit wächst die Angst, dass sich die Gefechte in der Region zu einem Flächenbrand ausweiten könnten. Vertreter der Vereinten Nationen sowie der Europäischen Union riefen sowohl Israel als auch die Hisbollah deshalb zur „größtmöglichen Zurückhaltung“ auf.

Bei dem Angriff am Samstag auf einen Fußballplatz in der überwiegend von Drusen bewohnten Kleinstadt Madschdal Schams sind zwölf Menschen im Alter von zehn bis 20 Jahren getötet worden, darunter vor allem Kinder und Jugendliche. Am Sonntag fand bereits unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Beerdigung statt. Es war die tödlichste Attacke auf einem Gebiet, das unter israelischer Kontrolle steht, seit dem 7. Oktober. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums bezeichnete den Vorfall vom Samstag als „Massaker“.

Detailansicht öffnen Diese Aufnahme entstand nach dem Raketeneinschlag auf dem Sportplatz in Madschdal Schams. (Foto: Hassan Shams/dpa)

„Wer eine solche Rakete auf ein Wohngebiet schießt, will Zivilisten töten, will Kinder töten.“

Israels Generalstabschef Herzi Halevi zufolge wurde die verwendete Waffe als Falak 1 identifiziert, „eine iranische Rakete, und die Hisbollah ist die einzige Terrororganisation, die diese in ihrem Arsenal hat“. Das würde den Angaben der Hisbollah widersprechen, die die Verantwortung für den Angriff weit von sich gewiesen hat. „Wer eine solche Rakete auf ein Wohngebiet schießt, will Zivilisten töten, will Kinder töten“, sagte Halevi. Armeesprecher Daniel Hagari erklärte: „Die Hisbollah steckt hinter dieser Katastrophe und muss die Konsequenzen tragen.“

Israels Präsident Isaak Herzog schrieb auf der Plattform X: „Die Terroristen der Hisbollah haben heute Kinder brutal angegriffen und ermordet, deren einziges Verbrechen darin bestand, Fußball zu spielen.“ Die Rakete könnte allerdings auch auf ein militärisches Ziel abgefeuert worden sein und dieses verfehlt haben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Experten.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte der Hisbollah nach dem Angriff auf den Golanhöhen umgehend mit Vergeltung gedroht. Wie israelische Medien berichten, kündigte er an, die Miliz würde einen hohen Preis bezahlen, wie sie ihn bislang noch nicht bezahlt habe.

Diese Vergeltung hat bereits in der Nacht auf Sonntag begonnen mit Angriffen israelischer Kampfflugzeuge und Drohnen auf Waffenlager und andere von der Hisbollah genutzte Infrastruktur in Libanon. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt; nahe der Stadt Tyros an der Küste im Süden des Landes sowie bei Baalbek und in Taraja seien Gebäude beschädigt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Angaben über Tote gab es zunächst nicht. Die Ziele liegen weit jenseits der Grenze zu Israel. Libanesischen Medien zufolge hat die Hisbollah in Erwartung israelischer Angriffe im Süden der Hauptstadt Beirut etwa hundert Posten geräumt.

Detailansicht öffnen Ein israelischer Hubschrauber über Madschdal Schams in den israelisch besetzten Golanhöhen. (Foto: Ayal Margolin/DPA)

Netanjahu kehrt vorzeitig aus den USA zurück

Das weitere Vorgehen Israels ist noch unklar. Regierungschef Netanjahu hat seine Abreise aus den USA, wo er US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Donald Trump getroffen hat, vorgezogen und wollte in Israel das Sicherheitskabinett einberufen, berichtet die Times of Israel. Verteidigungsminister Joav Galant zufolge liegen bereits „mehrere Optionen für Operationen gegen die Hisbollah“ vor.

Der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Oren Marmorstein, sagte der dpa zufolge, es gebe nur eine Möglichkeit, einen umfassenden Krieg zu verhindern, „der auch für den Libanon verheerend wäre“: Die Hisbollah müsse gezwungen werden, sich hinter den Litani zurückzuziehen, wie es eine UN-Resolution vorsieht. Der Fluss liegt im Süden und Südosten Libanons, etwa 30 Kilometer hinter der Grenze zu Israel. Es sei die „allerletzte Minute“, dies noch diplomatisch zu tun, sagte Marmorstein.

Der Chef der UN-Friedenstruppe in Libanon (Unifil), Generalmajor Aroldo Lázaro, sowie die Sonderkoordinatorin für das Land, Jeanine Hennis-Plasschaert, warnten, die Kämpfe könnten die gesamte Region in eine „unvorstellbare Katastrophe stürzen“. Josep Borrell, Außenbeauftragter der Europäischen Union, forderte auf X alle Seiten auf, jegliche Eskalation zu vermeiden. US-Außenminister Antony Blinken versicherte Israel, das Land habe jedes Recht, seine Bürger vor Terrorangriffen zu schützen. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, es gelte jetzt, „mit kühlem Verstand zu agieren“.

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges nach dem Massaker der palästinensischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 kommt es zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah in Libanon immer wieder zu Gefechten. Die Terrororganisation in Libanon demonstriert mit den Angriffen ihre Solidarität mit der Hamas in Gaza. Bislang hatten beide Seiten jedoch versucht, den Konflikt nicht zu einem Krieg eskalieren zu lassen. Angesichts der zunehmenden Zahl ziviler Opfer ist fraglich, ob dies weiterhin gelingen wird.

Zuletzt war es zwischen Israel und Hisbollah 2006 zum offenen Krieg gekommen, bei dem fast 120 israelische Soldaten und mehr als 40 Zivilisten getötet wurden. Auf libanesischer Seite lag die Zahl der Opfer bei etwa 1200.