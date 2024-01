Krieg in Nahost

Die Tötung des Hamas-Führers in Beirut wird die Terrororganisation wohl nicht entscheidend schwächen. Ausschlaggebend ist, ob Hisbollah-Chef Nasrallah nun den Kampf gegen Israel verschärft.

Von Bernd Dörries und Peter Münch, Kairo/Tel Aviv

Sie konnten den Triumph nicht schweigend genießen. Zwar soll der Kabinettssekretär die Minister der israelischen Regierung noch einmal darauf hingewiesen haben, einfach nichts zur gezielten Tötung des Hamas-Vizechefs Saleh al-Arouri zu sagen. So, wie Israel in den vergangenen Jahrzehnten fast nie öffentlich Verantwortung übernommen hat für Hinrichtungen seiner Gegner im Ausland, in Iran, Jordanien, Brasilien, Frankreich und Deutschland und vielen anderen Ländern. Kein Dementi, kein Bekenntnis.