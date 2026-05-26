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Krieg in NahostIsrael will Angriffe gegen Libanon noch verstärken

Lesezeit: 3 Min.

Eine Rauchwolke steigt am Montag nach einem israelischen Luftangriff im südlibanesischen Nabatieh auf.
Eine Rauchwolke steigt am Montag nach einem israelischen Luftangriff im südlibanesischen Nabatieh auf. ABBAS FAKIH/AFP

Während USA und Iran über ein Abkommen verhandeln, kündigt der israelische Premierminister eine Offensive gegen Stellungen der Hisbollah an. Er hat dabei auch die nächsten Wahlen im Blick.

Von Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv

Obwohl sie eine Waffenruhe vereinbart haben und trotz indirekter Verhandlungen zwischen Iran und den USA eskaliert der Konflikt zwischen Libanon und Israel. Während US-Präsident Donald Trump diffuse Signale über den Stand der Gespräche mit Iran sendet, kündigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu an, die Angriffe auf das Nachbarland auszuweiten. „Wir nehmen den Fuß nicht vom Pedal“, sagte er am Montag in einer Videobotschaft. „Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah und wir werden unsere Angriffe verstärken.“ Ziel sei es, die von Iran unterstützte Miliz zu „zerschlagen“.

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