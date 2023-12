Von Alexandra Föderl-Schmid und Paul-Anton Krüger, Tel Aviv, Berlin

Wenn Libanons Außenminister Abdallah Bou Habib an diesem Freitag in Berlin im Auswärtigen Amt von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock empfangen wird, dürfte er in besorgte Gesichter blicken und deutliche Warnungen zu hören bekommen. Vom Territorium seines Landes aus wird Israel Tag für Tag angegriffen, mit Mörsergranaten, modernen Panzerabwehrraketen, Drohnen, ballistischen Raketen, die Hunderte Kilo Sprengstoff tragen. Auch am Donnerstag gab es wieder Luftalarm im Norden Israels.