In die zähen Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas kommt Bewegung. Israel erhielt am Mittwochabend einen neuen Vorschlag der Hamas zur Prüfung. Der US-Website Axios zufolge wird die Hamas-Antwort in israelischen Sicherheitskreisen als „konstruktiv“ bewertet. Ähnliches ist in israelischen Medien zu lesen.

Am Donnerstag meldeten Nachrichtenagenturen, dass eine hochrangige israelische Verhandlungsdelegation am Flughafen Kairo eintraf. Ägypten tritt neben den USA und Katar als Vermittler auf. Die Hamas teilte mit, unbedingt einen Deal zu wollen und zu Gesprächen bereit zu sein. Am Abend wollte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit seinem Sicherheitskabinett beraten; zudem sei ein Telefonat zwischen Netanjahu und US-Präsident Joe Biden geplant.

Als Erstes müsste die Hamas weibliche, ältere und verletzte Geiseln freilassen

Biden hatte Ende Mai einen Drei-Stufen-Plan der Israelis publik gemacht und versucht seit Langem, Netanjahu zu einem Waffenstillstand zu bewegen, um die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verbessern. Laut der dortigen Gesundheitsbehörde starben seit Kriegsbeginn knapp 38 000 Menschen durch israelischen Beschuss; 87 266 Palästinenserinnen und Palästinenser seien verletzt worden.

Als größtes Hindernis für eine Einigung gelten der Übergang von der ersten zur zweiten Phase und die dafür nötigen Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, deren Kämpfer am 7. Oktober in einem terroristischen Überfall 1200 Israelis getötet und etwa 240 Geiseln genommen hatten. Die Hamas will verhindern, dass Israel diese Gespräche überfrachtet und so die Präsenz seiner Armee immer weiter verlängert. In der ersten Phase, die sechs Wochen dauern soll, würde eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe herrschen. Die israelischen Streitkräfte (IDF) müssten sich zudem aus den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens zurückziehen.

Die Islamisten müssten eine Gruppe von Geiseln freilassen, wohl vor allem Frauen, Ältere und Verletzte. Im Gegenzug würden Hunderte Palästinenser, die in Israels Gefängnissen sitzen, freikommen. Mit dem Start der Waffenruhe sollen in erheblichem Umfang – von täglich 600 Lastwagen ist die Rede – Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Zelte in das Küstengebiet gebracht werden. Offenbar hat die Hamas auch Vorschläge unterbreitet, wie der für solche Lieferungen wichtige Grenzübergang Rafah von Ägypten in den Gazastreifen kontrolliert werden soll.

Druck auf Netanjahu durch die Angehörigen der Geiseln wächst

Dass die Hamas nicht länger fordert, die IDF müssten komplett aus dem Gazastreifen abziehen, gilt als Fortschritt. In Phase eins sollen die Modalitäten für ein „dauerhaftes Ende der Kämpfe“ ausgehandelt werden. Dann würden auch männliche Soldaten von der Hamas freigelassen werden und die IDF aus dem Gazastreifen abziehen. Dann käme die dritte Phase: der Wiederaufbau von Gaza, finanziert durch die internationale Gemeinschaft.

Gleichzeitig erhöhen die Angehörigen der Geiseln den Druck auf Premier Netanjahu. In den Zeitungen Yedioth Ahronoth, Israel Hayom und Haaretz erschienen doppelseitige Anzeigen für ein Buch, das Netanjahu auf 80 Seiten vorwirft, die Geiseln im Stich zu lassen. Etwa die Hälfte der 240 Personen ist wieder frei, allerdings vermuten US-Geheimdienste, dass nur noch 50 der verschleppten Israelis am Leben sind. In einem Video wenden sich vier Mütter direkt an den Regierungschef. „Bibi, du wirst in die Geschichte eingehen als die Person, die für die größte Tragödie des jüdischen Volks nach dem Holocaust verantwortlich ist“, sagt Maayan Sherman.

Laut israelischen Medien möchten die Angehörigen Netanjahus Eitelkeit und die Sorge um sein „Vermächtnis“ nutzen, um ihn zum Handeln zu bewegen. Sie klagen, dass er seinem politischen Überleben und dem Fortbestand der rechtsreligiösen Regierung alles unterordnet. Netanjahus extremistische Partner lehnen einen Abzug aus Gaza strikt ab und drohen mit dem Bruch der Koalition. Ebenso schwere Vorwürfe erheben in Yedioth Ahronoth anonym Vertreter der Sicherheitsbehörden: Netanjahu tue seit Langem alles, um einen Deal mit der Hamas vorab zu blockieren.

Die Spannungen zwischen Regierung und Militär sind unübersehbar und brechen mitten in einer prekären Sicherheitslage auf. Die Kämpfe zwischen den IDF und der schiitischen Miliz Hisbollah werden immer intensiver. Die von Iran finanzierte Hisbollah beschießt seit Oktober 2023 angeblich aus Solidarität mit der Hamas den Norden Israels und hat eine Waffenruhe im Gazastreifen zur Bedingung für ein Ende erklärt.

Am Donnerstag feuerte sie als Vergeltung für die Tötung eines hochrangigen Kommandeurs durch die IDF von Südlibanon aus etwa 200 Raketen und mehr als 20 Drohnen ab. Der New York Times zufolge führte Amos Hochstein, der US-Sonderbeauftragte für Libanon, am Mittwochabend Gespräche in Paris über die Frage, wie eine Ausweitung des Konflikts auf die Region noch zu verhindern sei.