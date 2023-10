Krieg in Nahost

Von Bernd Dörries, Naquora

Man sieht die Angst auf beiden Seiten, in den Augen der vier Kinder und in den Blicken der drei Soldaten. Es ist Mittwochmorgen vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in Naqoura. Auf der einen Seite schlängelt sich eine Küstenstraße ans Mittelmeer hinunter, es gibt Badestrände und blaue Lagunen. Auf der anderen Seite bewaldete Kiefernhügel, Rauch steigt auf, man hört den Donner der Raketen, die aus Israel herüberfliegen und detonieren, vielleicht 800 Meter vom Eingang der UN-Blauhelme, wo die vier Kinder aus Syrien hinter einer Betonmauer kauern.