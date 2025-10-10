Für Netanjahu geht es mal wieder um alles

Israels Kabinett stimmt der ersten Phase des Gaza-Plans zu, nun zieht sich die Armee zurück. Premier Netanjahu sieht die „heilige Aufgabe“ erfüllt, die Geiseln zurückzuholen, doch seine rechtsextremen Partner drohen, die Regierung zu stürzen.

Benjamin Netanjahu weiß, wann und wie er sich in Szene setzen muss. Bevor sein Kabinett am frühen Donnerstagabend zusammentritt, um über die erste Phase des Gaza-Deals abzustimmen, stellt sich Israels Premier neben ein großes Plakat.