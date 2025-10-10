Zum Hauptinhalt springen

IsraelFür Netanjahu geht es mal wieder um alles

Lesezeit: 4 Min.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz Mitte September.
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz Mitte September. (Foto: NATHAN HOWARD/AFP)

Israels Kabinett stimmt der ersten Phase des Gaza-Plans zu, nun zieht sich die Armee zurück. Premier Netanjahu sieht die „heilige Aufgabe“ erfüllt, die Geiseln zurückzuholen, doch seine rechtsextremen Partner drohen, die Regierung zu stürzen.

Von Matthias Kolb

Benjamin Netanjahu weiß, wann und wie er sich in Szene setzen muss. Bevor sein Kabinett am frühen Donnerstagabend zusammentritt, um über die erste Phase des Gaza-Deals abzustimmen, stellt sich Israels Premier neben ein großes Plakat.

Zur SZ-Startseite

MeinungNahost
:Nie waren die Chancen auf ein Ende dieses Krieges so groß wie jetzt

SZ PlusKommentar von Tomas Avenarius
Portrait undefined Tomas Avenarius

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite