Knapp drei Wochen lang ist die Gaza-Waffenruhe in Kraft, als sie am frühen Dienstagabend gebrochen wird. Israel wirft der Terrororganisation Hamas schon seit Tagen vor, sich nicht an die Abmachung zu halten und vor allem die Übergabe der Leichen von israelischen Geiseln zu verschleppen. Konkret beschuldigte die Regierung die Hamas am Dienstag, im Süden des Gazastreifens israelische Soldaten mit Panzerabwehrraketen und durch Scharfschützen attackiert zu haben. Die Hamas streitet ab, für den Angriff verantwortlich zu sein. Etwa 15 Stunden lang bombardierte Israels Luftwaffe Dutzende Ziele, bei denen mehr als 30 „hochrangige Terroristen der im Gazastreifen operierenden Organisationen“ getötet worden seien.