US-Außenminister Antony Blinken wird an diesem Freitag wieder in Israel erwartet. Seit Kriegsbeginn vor knapp vier Wochen lässt ihm die Reisediplomatie in Nahost kaum Luft für anderes, zumal seine Aufgabe hier eine komplizierte Doppelstrategie verlangt: Einerseits lässt Washington keinen Zweifel aufkommen an der rückhaltlosen Unterstützung für Israel - womit auch eine klare Botschaft der Abschreckung geschickt wird an die Hisbollah in Libanon und die Führung in Iran, die immer wieder mit der Eröffnung weiterer Fronten drohen. Zugleich jedoch soll eine Ausweitung des Konflikts zum Flächenbrand auch dadurch verhindert werden, dass die USA mäßigenden Einfluss auf Israels Kriegsführung ausüben.

Druck aus Washington in Richtung Israel gibt es deshalb zunächst in Sachen humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Während Israels Premierminister Benjamin Netanjahu jede Kampfpause explizit ausschließt, gab US-Präsident Joe Biden noch vor der Ankunft seines Außenministers ein deutliches Signal: "Ich denke, wir brauchen eine Pause", sagte er. Dies sei auch nötig, "um die Gefangenen herauszuholen". Später präzisierte das Weiße Haus, dass er damit die von der Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln gemeint habe.

Blinken unterstrich die Notwendigkeit einer verstärkten humanitären Hilfe für die Menschen in Gaza in einem Beitrag für die Washington Post. Diese Hilfe müsse "schnell und dauerhaft" geleistet werden, andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Hamas Kapital schlage aus dem Leiden der eigenen Bevölkerung und dies zu einer Ausweitung des Konflikts führe. Blinken warnte davor, dass "eine Vertiefung der Krise auch die Möglichkeit einer weiteren Annäherung zwischen Israel und seinen Nachbarn" untergrabe.

Friktionen zwischen Israel und seiner amerikanischen Schutzmacht drohen zudem in der Frage, wie nach dem Krieg eine politische Ordnung aussehen könnte. Israel will erklärtermaßen die im Gazastreifen herrschende Hamas "vernichten", hat aber kein Konzept für eine Nachkriegsordnung vorgelegt. Blinken dagegen hat in dieser Woche vor einem Senatskomitee bereits ausgeführt, dass eine "effektive und wiederbelebte Palästinensische Autonomiebehörde" am Ende die Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen solle. Zudem hat Präsident Biden angekündigt, dass nach dem Krieg auch die von Israels Regierung seit Jahren bekämpfte Zweistaatenlösung wieder auf die Tagesordnung kommen müsse.

Während Washington also auf eine Stärkung der von Präsident Mahmud Abbas im Westjordanland geführten Autonomiebehörde (PA) dringt, verfolgt Israels Finanzminister Bezalel Smotrich konsequent weiter deren Schwächung. Er kündigte diese Woche an, umgerechnet knapp 150 Millionen Euro zurückzuhalten, die der PA eigentlich als Einnahmen aus Steuern und Zöllen zustehen würden. Smotrichs Begründung: "Ich werde nicht zulassen, dass der Staat Israel unsere Feinde finanziert, die den Terrorismus der Hamas unterstützen." Eine scharfe Gegenrede erntete er dafür aus den eigenen Reihen von Verteidigungsminister Joav Gallant, der fürchtet, dass eine Zurückhaltung des Geldes die Stabilität im Westjordanland bedroht. Ähnlich deutlich wird wohl auch Blinken bei seinem Besuch werden.

Israelische Truppen angeblich "vor den Toren von Gaza-Stadt"

Sollte Israels Kriegsführung im Gazastreifen tatsächlich, wie angekündigt, auf mehrere Monate oder sogar noch länger angelegt sein, dürften die Debatten um die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und um eine langfristige politische Lösung beständig druckvoller werden. Umso wichtiger erscheint es der israelischen Führung deshalb offenbar, knapp eine Woche nach Beginn des Bodeneinsatzes Erfolgsmeldungen zu verkünden.

"Die Armee schreitet voran auf dem Weg zum Sieg über die Hamas", erklärte Verteidigungsminister Gallant. "Tausende Ziele wurden getroffen, Tausende Stellungen zerstört, Tausende Terroristen getötet." Im Armeerundfunk verkündete ein Kommandeur, dass die israelischen Truppen inzwischen "vor den Toren von Gaza-Stadt" stünden. Von zerstörten Tunnelanlagen wird berichtet, aber auch von heftigen Schusswechseln. Auf israelischer Seite sind dabei bislang 17 Soldaten getötet worden.

Israels Führung betont weiterhin, dass nur militärische Ziele angegriffen würden. Angesichts der hohen Opferzahlen wächst aber weltweit die Kritik. Am Donnerstag sprach das Gesundheitsministerium im Gazastreifen von inzwischen mehr als 9000 Toten. Nachdem die Grenze in Rafah am Mittwoch zum ersten Mal seit Kriegsbeginn für die Ausreise von Ausländern und einigen Schwerverletzten nach Ägypten geöffnet worden war, konnten auf diesem Weg auch am Donnerstag wieder einige Hundert Ausländer das Kriegsgebiet verlassen. Rund 2,2 Millionen Palästinenser aber bleiben im Gazastreifen gefangen.