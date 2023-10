Krieg in Nahost

Auch in Tel Aviv haben die Raketen der Hamas ihre Spuren hinterlassen.

Von Marcel Laskus, Tel Aviv

Vielleicht ist es gut, dass es diesig geworden ist an diesem endlosen Nachmittag in Tel Aviv. Nun, da dicke Wolken am Himmel stehen, sieht man dort oben wenigstens nicht mehr die weißen Streifen. Die Streifen sind es, die mit ihrer krummen Form zeigen, dass die Hamas wieder eine Rakete Richtung Israel gefeuert hat. Die Streifen sind es, die die erleichternde Nachricht überbringen, dass die Rakete vom "Iron Dome" gestoppt wurde. Aber jeder Streifen ist auch ein lautloser Beleg dafür, dass der Krieg, der erst vor Stunden begonnen hat, weiter geht.