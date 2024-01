Um 5.43 Uhr am Dienstagmorgen zeichnete die Videokamera des Ibn-Sina-Krankenhaus im von Israel besetzten Westjordanland auf, wie fünf Personen in den Bereich der Aufzüge kommen, ein Mann trägt, was so aussieht wie ein Baby in einer Trage. Einer hat einen Rollstuhl dabei, einer ist als Arzt oder Pfleger verkleidet. Bevor sie aus dem Bereich der Kamera verschwinden, richten sie ihre Waffen auf Personal oder Besucher des Krankenhauses, zumindest auf Menschen, die so aussehen, als könnten sie als Unbeteiligte gelten.