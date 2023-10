Von Peter Münch, Tel Aviv

Er ist nicht zu sehen, er ist nicht zu fassen, doch wenn Mohammed Deif die Stimme erhebt, dann weiß schnell jeder in Nahost: Es liegt Unheil in der Luft, es gibt Krieg. Zu hören war Deifs Stimme auch wieder an diesem rabenschwarzen Schabbat, als seine Männer ein Blutbad mit 1300 Toten angerichtet haben in Israel. Als Beginn der Operation "Al-Aksa-Flut" hat er das Massaker in einer Audio-Botschaft gepriesen. Gezeigt wurde dazu seine Silhouette. Das Phantom von Gaza meldet sich zurück.