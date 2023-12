Israel:Chan Yunis wird zum Schlachtfeld

Von Thorsten Schmitz, Tel Aviv

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die größte Stadt im Süden des Gazastreifens, Chan Yunis, eingekesselt und das Haus des Gaza-Chefs der islamistischen Hamas, Jahia Sinwar, umstellt. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Donnerstag, es sei "nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden". Chan Yunis gilt als Hochburg der Hamas. Armeesprecher Daniel Hagari sagte, Israels Soldaten hätten beim Versuch, zentrale Stellungen der Hamas-Terroristen in Chan Yunis zu zerstören, einen Durchbruch erzielt in der Stadt, in der sich auch Sinwars Haus befindet. Hamas-Chef Sinwar sei allerdings nicht über der Erde, sondern im Untergrund.