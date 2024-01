Was heute wichtig ist

Nach Terroranschlag in Iran: Sorge vor weiterer Eskalation im Nahen Osten wächst. In Iran sterben am Mittwoch bei Explosionen etwa 100 Menschen, die dem getöteten General Soleimani gedenken wollen - nur einen Tag, nachdem mutmaßlich Israel in Beirut einen Hamas-Führer tödlich getroffen hat. Bis jetzt hat sich zu dem Anschlag in Iran niemand bekannt. Infrage käme zum Beispiel der IS, aber in der Region glauben sofort viele, dass es Israel war. Der Hass auf Israel ist so groß wie vielleicht nie zuvor. Zum Artikel (SZ Plus)