Von Tomas Avenarius

In Israel dürften sich die entscheidenden Personen in Regierung, Militär und Geheimdienst derzeit gegenseitig auf die Schulter klopfen. Erst der Luftschlag durch Kampfjets gegen einen der wichtigsten Hisbollah-Führer in Beirut am Dienstagabend; möglicherweise ist der Raketenkommandeur Fuad Schukr tot oder zumindest verletzt. Und selbst wenn nicht, bleibt es ein symbolischer Erfolg in Israels Kampf gegen die „Achse des Widerstands“.