Von Alexandra Föderl-Schmid

Wie hält man das nur aus? Mattan Harel-Fisch zuckt mit den Schultern, schweigt länger und sagt dann: "Es ist unerträglich. Aber irgendwer muss es ja tun." Hunderte Stunden Videomaterial hat der Filmemacher gesehen, das Grauenhafteste an Taten, was man sich gar nicht vorstellen kann. Denn was da gezeigt wird, übersteigt all das, was erträglich ist.