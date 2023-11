Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Jeden Tag herrscht in Israel nun Spannung und Nervosität vor der Freilassung einer neuen Gruppe von Geiseln der Hamas: Nachdem die palästinensische Terrororganisation am Samstag den Austausch um Stunden verzögert hatte, wurde er am Sonntag fortgesetzt. 14 Israelis und drei Ausländer sollen laut der israelischen Streitkräfte freigekommen sein. Zuvor waren im Zuge einer viertägigen israelisch-palästinensischen Waffenruhe 26 Israelis, 14 Thailänder und ein Philippiner aus der Hand der palästinensischen Terrororganisation freigekommen. Unter ihnen waren acht Doppelstaater mit deutschen Pässen.