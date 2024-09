SZ Plus Krieg in Gaza : „Wir haben kein Mitgefühl mit den Palästinensern“

Yuval Green war als israelischer Soldat im Gazastreifen, künftige Einsätze aber will er verweigern. Was er im Krieg erlebt hat, wieso er über das Ausland Druck auf die Regierung machen will und warum aus der Armee derzeit so wenig Kritik an Netanjahu kommt.

Von Léonardo Kahn und Matthias Kolb