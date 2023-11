Es ist nicht das erste Mal, dass Berichte Hoffnung nähren, eine größere Gruppe von Geiseln könnte im Gegenzug für eine längere Feuerpause im Gazastreifen freikommen. Diesmal aber sind die Hinweise sehr konkret. Am Sonntag bezeichnete der Premier von Katar, Hamad bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, die Hindernisse für eine mögliche Übereinkunft als lediglich "sehr gering", eine Feuerpause könnte "sofort" in Kraft treten. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautete, soll die Kommunikation mit dem Hamas-Chef im Gazastreifen, Jahia Sinwar, allerdings sehr schwierig sein. Es wird vermutet, dass sich Sinwar seit Beginn des Krieges am 7. Oktober in unterirdischen Verstecken aufhält.

Konkreter als bisher sind auch die Informationen, welche Geiseln freigelassen werden könnten. Das israelische Fernsehen veröffentlichte in der Nacht auf Sonntag Details. Demnach soll die Hamas grundsätzliche Bereitschaft zur Freilassung von 87 Geiseln signalisiert haben, berichtete Channel 12. Darunter seien 53 Frauen, Kinder und Jugendliche sowie 34 Menschen, die einen ausländischen Pass haben. Im Gegenzug müsse sich Israel zu fünf Tagen Kampfpause im Gazastreifen sowie zur Freilassung von weiblichen palästinensischen Häftlingen, Minderjährigen in israelischen Gefängnissen und Sicherheitshäftlingen verpflichten, hieß es. In israelischen Gefängnissen befinden sich rund 5000 palästinensische Häftlinge.

Außerdem verlange die Hamas die Einfuhr von mehr Treibstoff in den Küstenstreifen. Israels Kriegskabinett hatte am Freitag entschieden, dass zwei Tanklaster pro Tag mit Treibstoff in den Gazastreifen fahren dürfen. Die innerhalb der israelischen Regierung umstrittene Entscheidung rechtfertigte Premierminister Benjamin Netanjahu damit, dass man auf Bitten der USA die Einfuhr erlaube. Diese "minimale Notfallmenge" solle dazu dienen, das Abwassersystem zu betreiben und damit den Ausbruch von Seuchen zu verhindern.

Netanjahu sagte bei seiner Pressekonferenz am Samstagabend, zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Vereinbarung über eine Freilassung von Geiseln. Er fügte aber hinzu, sollte es neue Entwicklungen geben, werde die israelische Öffentlichkeit informiert. In einem Interview mit einem US-Sender hatte Netanjahu vergangene Woche erstmals Verhandlungen bestätigt. Die US-Regierung widersprach in der Nacht zum Sonntag einem Bericht der Washington Post, wonach es bereits eine Übereinkunft gebe. "Wir haben noch keine Einigung erzielt, aber wir arbeiten weiter hart daran, eine Einigung zu erzielen", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, Adrienne Watson, auf X (ehemals Twitter).

Detailansicht öffnen Plädoyer für Zweistaatenlösung: US-Präsident Joe Biden hat Israel davor gewarnt, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

In einem Gastbeitrag für die Washington Post legte US-Präsident Joe Biden nunmehr schriftlich dar, was er mehrmals schon mündlich von sich gegeben hatte: Er sprach sich für eine Zweistaatenlösung aus, also einen eigenen Staat für die Palästinenser nach dem Krieg. Die Regierungsverantwortung müsse an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben werden. Biden verlangte von Israel, es dürfe weder eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen geben noch eine Wiederbesetzung, Belagerung oder Blockade dieses Gebiets.

Premier Netanjahu lehnt Bidens Vorstoß umgehend ab

Israels Regierungschef Netanjahu reagierte auf den Vorstoß des US-Präsidenten ablehnend: "Ich denke, dass die palästinensische Autonomiebehörde in ihrer jetzigen Form nicht in der Lage ist, die Verantwortung für Gaza zu übernehmen." Der Premier ging nicht auf eine weitere Äußerung des Präsidenten ein. Biden erklärte in dem Beitrag erstmals, dass die USA bereit seien, Visasperren auszusprechen gegen "Extremisten", die im Westjordanland Zivilisten angriffen. "Extremistische Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland muss aufhören. Diejenigen, welche die Gewalt ausüben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden", verlangte Biden. Seit dem 7. Oktober sind Gewalttaten extremistischer Siedler an Palästinensern und Beduinen im Westjordanland stark angestiegen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sich in einem Telefonat mit Netanjahu für "humanitäre Feuerpausen" im Gazastreifen aus. Diese "könnten zu einer wesentlichen Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung beitragen", sagte Scholz nach Angaben seiner Sprecherin bei dem Gespräch.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert indessen eine Feuerpause, um das Al-Schifa-Krankenhaus räumen zu können. WHO-Mitarbeiter hatten auf einer Erkundungsmission festgestellt, dass sich noch 291 Patienten und 25 weitere Menschen, die dem medizinischen Personal angehören, in dem Krankenhaus befinden. Die Zustände seien "unerträglich", schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X. Es gebe kein Wasser, keinen Strom und keine Nahrungsmittel mehr und kaum noch medizinische Bedarfsartikel.

Am Sonntag warf Israel den von Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen vor, ein Frachtschiff im Roten Meer entführt zu haben. Dies sei ein "weiterer Akt iranischen Terrorismus", so ein Sprecher Netanjahus. Es sei kein Israeli an Bord.