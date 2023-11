Einflussreiches Emirat: Die Rolle von Katar als Vermittler des Deals

Selbst eine Freilassung einiger der Verschleppten ändert nichts am Leid der Menschen auf beiden Seiten

Israelische Armee verhaftet offenbar palästinensischen Dichter. Mosab Abu Toha ist verschwunden. Seiner Familie und internationalen Medien zufolge wurde er von der israelischen Armee festgenommen. Der palästinensische Autor schreibt unter anderem für die New York Times und war nach Kriegsbeginn in das Flüchtlingslager Dschabalia geflohen. Zum Artikel

Grünen-Chef Nouripour fordert Gespräche über Schuldenbremse aus. "Wir dürfen uns nicht immer tiefer in die Misere sparen", sagt Nouripour der Süddeutschen Zeitung. Er teile die Sorge der Industrie um einen Jobabbau im großen Stil. Nachdem das Bundesverfassungsgericht der Regierung 60 Milliarden Euro gestrichen hatte, streiten sich SPD, FDP und Grüne um den Haushalt. Außerdem beginnt am Donnerstag der größte Parteitag in der Grünen-Geschichte. Es droht heftiger Streit um die Migrationspolitik. Zum Interview (SZ Plus)

Scholz und Meloni wollen Zusammenarbeit vertiefen. Am Mittwoch treffen sich der Kanzler und die italienische Ministerpräsidentin in Berlin und wollen neue Kooperationen vereinbaren. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Klima, Energie und Industrie. Auch die Sicherheitspolitik der beiden Länder soll enger abgestimmt werden. Zum Artikel

Niederlande wählen neues Parlament. Vor der Parlamentswahl an diesem Mittwoch überwiegt die Erwartung, dass es nach der Ära des rechtsliberalen Mark Rutte einen Neuanfang gibt. Die vier Top-Parteien liegen in den letzten Prognosen dicht beieinander zwischen 15 und 20 Prozent. Alle treten mit neuen Gesichtern an und wollen das Land verändern. Aber die Wahlkampfthemen haben sich nicht verändert: die hohe Inflation, die Krise des Gesundheitssystems und die ungelösten Probleme in der Migrationspolitik. Zum Artikel

EU-Parlament beschließt Klima-Industrie-Gesetz. Es soll in großem Umfang Subventionen für Zukunftsprojekte ermöglichen, die auf eine emissionsfreie europäische Wirtschaft abzielen. Die EU will den heimischen Bau von Windrädern und Solarmodulen, von Batterien für Elektroautos sowie Wärmepumpen für effiziente Heizsysteme fördern. In den USA gibt es seit vergangenem Jahr ein ähnliches Gesetz. Zum Artikel

DFB-Elf verliert 0:2 in Österreich. Die deutsche Nationalmannschaft geht mit einer irritierenden Niederlage ins EM-Jahr - und mit einer Debatte darüber, ob der neue Bundestrainer Nagelsmann seine Elf überfordert. Die Mannschaft spielt ohne klares System, ohne klar definierte Positionen und ohne schlüssige Hierarchie. Zur Analyse (SZ Plus)

