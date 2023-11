Hamas-Terroristen trainieren die Einnahme eines Beobachtungspostens. Drohnen aus Gaza nähern sich dem Grenzzaun zu Israel , und das immer öfter. An einem nachgebauten israelischen Panzer wird geübt, wie man Soldaten als Geiseln nimmt. Das sind Bilder aus dem Gazastreifen, die bereits vor Monaten auf den Bildschirmen eines israelischen Beobachtungstrupps zu sehen waren. Also schon bevor die Hamas am 7. Oktober Israel überfiel, etwa 1200 Menschen tötete und 240 Geiseln verschleppte.

Für die israelischen Soldatinnen aus dem Beobachtungstrupp waren die Bilder Warnsignale für einen möglichen Hamas-Angriff. Sie dokumentierten diese Aktivitäten und gaben sie als Hinweis auf eine vielleicht bevorstehende Attacke an ihre Vorgesetzten weiter. Doch die Meldungen der Soldatinnen wurden scheinbar ignoriert. So geht es zumindest aus einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz hervor.

"Es gab so viele Warnsignale. Die Hamas hat das nicht unbemerkt gemacht."

Die Beobachtungssoldatinnen gehören der Aufklärungstruppe "tatzpitaniyot" an. Sie besteht ausschließlich aus Frauen und arbeitet direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Dort überwacht das sogenannte Auge Israels mithilfe von Sicherheitskameras und Sensoren einen Landstreifen, für den die Soldatinnen jeweils zuständig sind. Damit versorgen sie die israelischen Streitkräfte (IDF) rund um die Uhr mit Echtzeitinformationen.

"Es gab so viele Warnsignale. Die Hamas hat das nicht unbemerkt gemacht", sagt eine der Wachsoldatinnen gegenüber Haaretz. Demnach übte die Hamas Angriffe auf gepanzerte Fahrzeuge an einer genauen Nachbildung des israelischen Kampfpanzers Merkava 4. Eine der Frauen berichtet: "Sie übten, wie man den Panzer mit einer Panzerfaust trifft, wo man ihn trifft, und dann übten sie vor unseren Augen, wie man die Panzerbesatzung gefangen nimmt." Die Gruppe habe versucht, ihre Vorgesetzten zu warnen, dass die Intensität dieser Übungen zunehme, dass mehr Kämpfer daran teilnähmen und Hamas-Einheiten auch aus anderen Gebieten. Vergeblich.

Die Soldatinnen werfen ihren Vorgesetzten Chauvinismus vor

Als die Hamas schließlich am 7. Oktober einen Beobachtungsposten nach dem anderen in die Luft jagte, ahnten die Frauen, wohin das führen würde. "Wir wussten von dem Moment an, als der Angriff begann: Das war genau das, was sie in den letzten anderthalb Monaten geübt hatten." Viele der Soldatinnen haben an diesen Tag ihr Leben verloren oder wurden von der Hamas verschleppt.

Irgendwo auf dem Weg der Meldekette waren die Informationen und Warnungen vor einem möglichen Angriff offensichtlich stecken geblieben. Die Beobachtungssoldatinnen machen dafür die Arroganz vieler Vorgesetzter verantwortlich, aber auch männlichen Chauvinismus. Sie werfen der Armee Sexismus vor. "Hätten an unserer Stelle Männer vor den Monitoren gesessen, wäre es sicher anders gelaufen."

Die israelischen Streitkräfte äußern sich in einer kurzen Stellungnahme an die SZ zu den Vorwürfen. "Die IDF schätzt ihre Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Geschlecht." Aussagen wie die der Frauen müsse die Armee nach dem Krieg auswerten und untersuchen, so ein Sprecher weiter. Dann könne man auch der Frage nachgehen, ob und welche Warnsignale es vor dem 7. Oktober gegeben habe und weshalb diese nicht hinreichend beachtet worden seien.

Hochrangige Offiziere bezeichneten die Warnungen als "imaginäres Szenario"

Die Frauen der Beobachtungsposten sind nicht die Einzigen, die ignorierte Warnungen beklagen. In den vergangenen Tagen tauchten in israelischen Medien wiederholt Vorwürfe untergeordneter Beamter auf, ihre Vorgesetzten hätten nicht auf Warnungen reagiert. So berichtete der israelische Sender Channel 12, dass mehrere Unteroffiziere der berüchtigten Cyber-Einheit 8200 sowohl das israelische Militär als auch den Geheimdienst vor einem Angriff der Hamas und der Invasion von Kibbuzim gewarnt hätten. Der Bericht basiert auf durchgesickerten E-Mails, in denen die Hinweise einer Unteroffizierin erörtert wurden. Demnach war ein hochrangiger Offizier, der die Informationen geprüft hatte, der Ansicht, dass die Gefahr eines massiven Überraschungsangriffs der Hamas aus dem Gazastreifen heraus ein "imaginäres Szenario" sei. Der britische Nachrichtensender BBC veröffentlichte am Dienstag eine Recherche, der zufolge die Hamas und andere Gruppen bereits seit 2020 einen Angriff vorbereitet und dies durchaus öffentlich in sozialen Medien verbreitet hätten.

Einer, der den Gazastreifen und die palästinensische Bevölkerung gut kennt, ist Michael Milshtein. Er ist Sicherheitsexperte, der bis 2018 die Abteilung für palästinensische Angelegenheiten in Israels militärischem Nachrichtendienst leitete. Milshtein glaubt, dass die Ignoranz der hohen Offiziere weniger mit Sexismus als mit einer Fehleinschätzung der Hamas und ihrer Ziele zu tun habe. Die Hamas sei in Israel von vielen als politische Partei angesehen worden, die sich scheinbar um das ökonomische Wohlergehen der Menschen in Gaza kümmere. Dass sich die Organisation dem Dschihad verschrieben habe und Israel auslöschen wolle, habe man ausgeblendet, sagt Milshtein in einem Telefonat mit der SZ. Das macht er neben dem israelischen Sicherheitsapparat auch Premierminister Benjamin Netanjahu zum Vorwurf und gibt ihm damit eine Mitverantwortung für die katastrophalen Ereignisse vom 7. Oktober - genauso, wie es die Soldatinnen tun, die Dienst an der Grenze zum Gazastreifen hatten.

Netanjahu selbst will die Frage nach Verantwortung erst nach dem Krieg beantworten. Anders der Nachrichtendienstchef General Aharon Haliv, der sich kurz nach dem Terrorangriff zu seiner Mitschuld bekannt hat. Er schreibt: "Wir haben in unserer wichtigsten Aufgabe versagt, und als Leiter der Direktion Militärischer Nachrichtendienst trage ich die volle Verantwortung für dieses Versagen."