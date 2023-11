Waffenruhe zwischen Israel und Hamas um zwei Tage verlängert. Elf weitere freigelassene Geiseln, neun Kinder und zwei Frauen, kommen in Israel an. Unter ihnen befinden sich auch zwei deutsche Teenager. Laut Medienberichten erhält Israel eine weitere Liste von Geiseln. Zum Liveblog

Bundeswehr sucht Soldatinnen und Soldaten. Neue Panzer und Flugabwehrsysteme nützen wenig, wenn das Personal fehlt. Für den Ernstfall braucht die Bundeswehr neben einer bestens ausgebildeten Berufsarmee auch einen großen Pool an Reservisten. Unionsfraktionsvize Wadephul schlägt deshalb einen "einjährigen allgemeinen Gesellschaftsdienst für Männer und Frauen" vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Schneechaos nach Wintereinbruch in Hessen. Schnee und Glätte verursachen in Hessen etliche Unfälle. Besonders schlimm ist die Lage im Rheingau-Taunus-Kreis. "Bäume fallen um wie Streichhölzer", sagt der Kreisbrandmeister. In Wiesbaden übernachten zahlreiche Schülerinnen und Schüler in einer Schule, weil sie wegen der Witterungsverhältnisse nicht abgeholt werden können. Zum Artikel

EXKLUSIV Zahlreiche Mietwohnungen bekommen schnelleres Internet. Für eine leistungsfähigere Internetverbindung sollen Millionen Mieter rascher und einfacher Glasfaser-Leitungen bis in ihre Wohnung verlegt bekommen. Vodafone und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vereinbaren dafür eine neue Partnerschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung will größere Cannabismengen erlauben. Die Fraktionen der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen einigen sich auf ein neues Cannabis-Gesetz. Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge sollen für Volljährige ab dem 1. April nächsten Jahres erlaubt sein. Bisher war von 25 Gramm für den Eigenbedarf die Rede. Nun sollen es 50 Gramm werden. Zum Artikel

Kubicki verspricht Aufklärung nach umstrittener Kreuzfahrt. Der Bundestagsvizepräsident und Vizechef der FDP ließ sich zusammen mit seiner Frau eine Reise in der Karibik bezahlen. Gegenleistung war ein zweistündiger Auftritt an Bord der MS Europa 2. Er war dort in einer Talkshow der früheren Star-Moderatorin Sabine Christiansen aufgetreten, um über sein Buch "Sagen, was Sache ist" zu sprechen. Zum Artikel (SZ Plus)

