Am Vorabend des zweiten Jahrestags des Massakers der Hamas im Süden Israels haben am Montag im ägyptischen Scharm el-Scheich Gespräche über einen Friedensplan für den Gazastreifen begonnen. Konkret soll es in den indirekten Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Terrororganisation Hamas um eine Waffenruhe in Gaza, die Freigabe israelischer Geiseln aus der Hand der Hamas und die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen gehen. Grundlage bildet ein amerikanischer Friedensplan, der beiden Seiten in der vergangenen Woche vorgelegt wurde. Die Gespräche finden auf Vermittlung Ägyptens und Katars statt.
