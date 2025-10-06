Zum Hauptinhalt springen

Naher OstenIsrael und Hamas verhandeln über Kriegsende

Lesezeit: 3 Min.

Palästinenser aus Gaza-Stadt ziehen auf der Küstenstraße im zentralen Gazastreifen mit ihren Habseligkeiten nach Süden – eine Aufnahme vom 19. September. (Foto: EYAD BABA/AFP)

Auf Grundlage des US-Friedensplans sprechen beide Seiten im ägyptischen Scharm el-Scheich über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung aller noch lebenden israelischen Geiseln.

Von Reymer Klüver, München

Am Vorabend des zweiten Jahrestags des Massakers der Hamas im Süden Israels haben am Montag im ägyptischen Scharm el-Scheich Gespräche über einen Friedensplan für den Gazastreifen begonnen. Konkret soll es in den indirekten Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Terrororganisation Hamas um eine Waffenruhe in Gaza, die Freigabe israelischer Geiseln aus der Hand der Hamas und die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen gehen. Grundlage bildet ein amerikanischer Friedensplan, der beiden Seiten in der vergangenen Woche vorgelegt wurde. Die Gespräche finden auf Vermittlung Ägyptens und Katars statt.

