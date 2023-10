Mehr als 100 Tote in israelischem Kibbuz geborgen. Jeder zehnte Bewohner soll dort von der Hamas getötet worden sein. Israels Ministerpräsident Netanjahu fordert in einer Ansprache die Opposition auf, in eine Notstandsregierung einzutreten und ordnet eine gewaltige Mobilmachung des israelischen Militärs an. Zum Liveblog

Szenen aus einem verwundeten Land. In Israel leben sie schon immer mit der Gefahr, aber selten hat sie der Terror so kalt erwischt wie bei diesem Angriff der Hamas. Kinder, Eltern, Geschwister wurden getötet oder in den Gazastreifen verschleppt. Und niemand weiß, ob das nicht der Anfang eines viel größeren Kriegs sein wird. Zur Reportage (SZ Plus)

Weitere Nachrichten im Überblick

Deutschland fürchtet neue Stromsubventionen in Frankreich. Zwischen den Regierungen in Berlin und Paris droht neuer Streit um die Strompreise. Hintergrund sind nach SZ-Informationen die EU-Pläne für ein neues Strommarkt-Design. In einem internen Papier warnt Deutschland gemeinsam mit Belgien, Dänemark, Italien, und Österreich vor einem "sehr besorgniserregenden Fall", der die Wettbewerbsbedingungen in der EU "ernstlich beeinträchtigen" könne. Die anderen Staaten befürchten, dass Frankreich Europas Strommarkt aushebeln könnte - zugunsten der eignen Industrie. Zum Artikel (SZ Plus)

Söder und Aiwanger beharken sich. Nach dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1950 demonstriert die CSU Stabilität. Der Ministerpräsident sagt bei einer Pressekonferenz Dinge, die Politiker sonst selten über ihre gewünschten Koalitionspartner sagen, und auch andere in der CSU teilen Spitzen gegen die Freien Wähler aus. Deren Chef wiederum bezeichnet den größeren Partner als "mädchenhaft". Die an diesem Donnerstag beginnenden Sondierungsgespräche dürften kompliziert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Obwohl die CDU in Hessen mit einem gemäßigten Wahlkampf hoch gewinnt, will Parteichef Merz weiter zuspitzen

Nord-Stream-Anschlag: Polens Behörden liefern Namen, die nach Russland deuten sollen. Seitdem Ende September 2022 Explosionen drei der vier Pipelines in der Ostsee vermutlich für immer unbrauchbar gemacht haben, fahnden Ermittlerteams in fünf Ländern nach Tätern, Motiv und möglichen Unterstützern. Die heißeste Spur führt in die Ukraine, doch die Regierung in Warschau stellt diese Hypothese in Abrede. Zum Artikel

Hilfe kommt nach Erdbeben in Afghanistan nur langsam an Innerhalb weniger Stunden erschüttern vor wenigen Tagen mehrere Erdstöße den Westen des Landes. Bei den schwersten Beben im Land seit 1998 wurden 20 Dörfer und etwa 2000 Häuser völlig zerstört. Für viele Vermisste unter den Trümmern gibt es kaum noch Hoffnung. Zum Artikel (SZ Plus)

Interview mit einem Helfer: "Am Ende könnten es 5000 Tote sein"

Der Amazonas-Regenwald verdorrtIm Norden Brasiliens herrscht eine katastrophale Dürre. Der Pegelstand einiger Flüsse sinkt um 20 bis 30 Zentimeter pro Tag, die Wassertemperaturen liegen mancherorts bei fast 40 Grad. Fische und Flussdelfine gehen zugrunde, für die Menschen wird das Trinkwasser knapp. Nun soll von der Regierung Hilfe aus der Luft kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sonstige Themen