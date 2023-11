Was das Abkommen mit der Hamas für Israel bedeutet

Mindestens 50 Frauen und Kinder sollen aus der Geiselhaft der Terroristen freikommen. Aber kann man der Hamas trauen? Und was passiert mit den übrigen Geiseln?

Von Peter Münch, Tel Aviv

Israel ist ein Land zwischen Hoffen und Bangen. Alle Hoffnungen richten sich nun auf ein Abkommen zum Geisel-Austausch, dass die Regierung in der Nacht zum Mittwoch nach langen Debatten absegnete. Zugleich jedoch erwuchs daraus ein Bündel banger Fragen: Kann man der Hamas trauen? Und vor allem: Was bedeutet die Freilassung eines Teils der Geiseln für die anderen, die zurückbleiben müssten in den Händen der Terroristen?