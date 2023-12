Manche Schüler schreiben Briefe an die israelischen Soldaten, andere an Familien in Gaza: die "Empathie-Ecke" gleich hinter dem Schuleingang.

Von Peter Münch, Be'er Scheva

Gleich hinter dem Eingang zum Schulgebäude haben sie eine Box aus Pappe aufgestellt, zwei israelische Fähnchen stehen darauf, ein paar Fotos liegen darum herum. "Wir nennen es die Empathie-Ecke", sagt Avital Benshalom. In den Karton könne jeder Schüler einen Brief einwerfen, zu allem, was gerade auf der Seele brennt. "Sie schreiben Briefe an Soldaten oder auch an Familien in Gaza."