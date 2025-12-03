Im Gazastreifen soll der wichtigste Grenzübergang Rafah nach israelischen Angaben in den kommenden Tagen geöffnet werden. So solle Tausenden Palästinensern, die medizinische Versorgung benötigen, die Ausreise nach Ägypten ermöglicht werden, teilte die zuständige israelische Militärbehörde Cogat mit. Die Öffnung des Übergangs Rafah werde mit Ägypten und unter Aufsicht einer Mission der Europäischen Union koordiniert. Allerdings erklärte der Staatliche Informationsdienst in Ägypten dem Nachrichtensender Al-Kahera zufolge, es gebe keine solche Zusammenarbeit mit Israel.Ein ähnlicher Mechanismus war bereits bei einer früheren Waffenruhe im Januar 2025 zur Anwendung gekommen. Die Öffnung des Grenzübergangs im Süden des Gazastreifens in beide Richtungen ist Teil des von US-Präsident Donald Trump vermittelten 20-Punkte-Plans, der den zweijährigen Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas-Miliz im Gazastreifen weitgehend beendet hat. Den Vereinten Nationen (UN) zufolge benötigen mindestens 16.500 palästinensische Patientinnen und Patienten eine medizinische Behandlung außerhalb des weitgehend zerstörten Gazastreifens.