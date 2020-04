Benjamin Netanjahu und Benny Gantz haben am Dienstagnachmittag nach sechs Stunden ihre Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition in Israel beendet. Der Oppositionsführer und der Chef der Übergangsregierung vereinbarten, die Gespräche nach Ende des Pessachfestes an diesem Mittwochabend fortzusetzen. Präsident Reuven Rivlin hatte ihnen zwei weitere Tage eingeräumt, obwohl Gantz' Frist zur Bildung einer Regierung in der Nacht auf Dienstag ausgelaufen war. Netanjahu und Gantz veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Fortsetzung der Verhandlungen verkündeten. Laut israelischen Medienberichten ist der Streitpunkt die Forderung des wegen Korruption angeklagten Netanjahu nach Immunität. Laut Umfragen würde Netanjahus derzeitige Koalition bei einer vierten Wahl binnen weniger Monate auf eine Mehrheit von 71 der 120 Sitze in der Knesset kommen. Am 2. März erreichte der rechte Block 58 Sitze.