Israels Armee hat die Leichen zweier aus Israel entführter Menschen im Gazastreifen geborgen und nach Israel gebracht. Bei einem handelt es sich um einen Israeli, der am Tag des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 verschleppt und getötet wurde, wie der israelische Premier Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros mitteilte. Zur Identität der zweiten Person gab es noch keine Information. Frau und Tochter des identifizierten Toten waren auch entführt worden, sie kamen im November 2023 bei einem Geiselaustausch frei. Bei ihrem Angriff tötete die radikal-islamische Hamas nach israelischen Angaben 1200 Menschen und verschleppte 251 in den Gazastreifen. Nun befinden sich laut israelischen Angaben noch 49 Geiseln in Gewalt der Hamas und des Islamischen Dschihad. Vermutlich 20 leben noch.