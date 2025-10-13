Zum Hauptinhalt springen

SZ am MorgenNachrichten des Tages – die Übersicht für Eilige

Lesezeit: 1 Min.

Menschen schwenken israelische Flaggen, als sie sich am frühen Morgen vor der Freilassung israelischer Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, vor einem Militärstützpunkt in der Nähe von Reim Area im Süden Israels versammeln.
Menschen schwenken israelische Flaggen, als sie sich am frühen Morgen vor der Freilassung israelischer Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, vor einem Militärstützpunkt in der Nähe von Reim Area im Süden Israels versammeln. (Foto: Leo Correa/AP/dpa)

Was wichtig ist und wird.

Von Valerie Höhne

Was heute wichtig ist

Freilassung der Geiseln soll zeitnah beginnen. Die ersten Geiseln sollen um 7 Uhr deutscher Zeit freikommen. Laut Medienberichten haben sich Angehörige auf den Weg zum israelischen Militärlager Reim am Rande des Kriegsgebiets begeben. Die Freilassung soll in zwei Gruppen erfolgen, zunächst sollen Geiseln aus dem zentralen Gazastreifen freikommen, dann jene aus dem Süden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

  • Jared Kushner: Trumps Schwiegersohn ist eine Schlüsselfigur (SZ Plus)

Frankreichs Premier Lecornu stellt sein nächstes Kabinett vor. Der zurückgekehrte Premierminister hat erneut eine Regierungsmannschaft zusammengestellt. Zentrale Ressorts bleiben in bekannten Händen. Zum Artikel

Hamburg soll bis 2040 klimaneutral werden. In Hamburg haben die Menschen sich in zwei Volksentscheiden für mehr Klimaschutz und gegen einen Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen entschieden. Bis 2040, und damit fünf Jahre früher als geplant, will die Hansestadt klimaneutral werden. „Herausfordernde Zeiten“, sieht SPD-Fraktionschef der Hamburgischen Bürgschaft, Dirk Kienscherf, auf die Stadt zukommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Bas die Bürgergeldreform in der SPD durchsetzen will. Bislang gibt es von der SPD-Linken an der Bürgergeldreform zwar Kritik, ein Aufstand aber ist nicht in Sicht. Das hat auch mit der SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bas zu tun. Zum Artikel (SZ Plus)

Parteifreie Aubel gewinnt Stichwahl in Potsdam. Zum ersten Mal wird Potsdam von einer Frau regiert: Die parteilose Oberbürgermeister-Kandidatin Noosha Aubel hat sich in der Stichwahl deutlich gegen SPD-Mann Severin Fischer durchgesetzt. Unterstützt wurde Aubel unter anderem von den Grünen und Volt. In Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt haben AfD-Kandidaten die Stichwahlen verloren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite