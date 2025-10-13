Freilassung der Geiseln soll zeitnah beginnen. Die ersten Geiseln sollen um 7 Uhr deutscher Zeit freikommen. Laut Medienberichten haben sich Angehörige auf den Weg zum israelischen Militärlager Reim am Rande des Kriegsgebiets begeben. Die Freilassung soll in zwei Gruppen erfolgen, zunächst sollen Geiseln aus dem zentralen Gazastreifen freikommen, dann jene aus dem Süden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Frankreichs Premier Lecornu stellt sein nächstes Kabinett vor. Der zurückgekehrte Premierminister hat erneut eine Regierungsmannschaft zusammengestellt. Zentrale Ressorts bleiben in bekannten Händen. Zum Artikel

Hamburg soll bis 2040 klimaneutral werden. In Hamburg haben die Menschen sich in zwei Volksentscheiden für mehr Klimaschutz und gegen einen Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen entschieden. Bis 2040, und damit fünf Jahre früher als geplant, will die Hansestadt klimaneutral werden. „Herausfordernde Zeiten“, sieht SPD-Fraktionschef der Hamburgischen Bürgschaft, Dirk Kienscherf, auf die Stadt zukommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Bas die Bürgergeldreform in der SPD durchsetzen will. Bislang gibt es von der SPD-Linken an der Bürgergeldreform zwar Kritik, ein Aufstand aber ist nicht in Sicht. Das hat auch mit der SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bas zu tun. Zum Artikel (SZ Plus)

Parteifreie Aubel gewinnt Stichwahl in Potsdam. Zum ersten Mal wird Potsdam von einer Frau regiert: Die parteilose Oberbürgermeister-Kandidatin Noosha Aubel hat sich in der Stichwahl deutlich gegen SPD-Mann Severin Fischer durchgesetzt. Unterstützt wurde Aubel unter anderem von den Grünen und Volt. In Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt haben AfD-Kandidaten die Stichwahlen verloren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen