Es sind nur bruchstückhafte Informationen, die über die von der Hamas verschleppten Geiseln an die Öffentlichkeit dringen. Es gibt die Worte von Angehörigen, die um das Leben ihrer Liebsten bangen. Es gibt die Statements der westlichen Regierungen, deren Vertreter vermutlich längst nicht alles vor der Kamera sagen, was sie wissen, um das Leben der Geiseln nicht noch mehr zu gefährden, als es ohnehin schon gefährdet ist. Und seit Montag gibt es auch ein Video von einer der Geiseln, verbreitet von der Hamas. Zu sehen ist in dem einminütigen Clip eine junge Frau, 21 Jahre alt, mit französischem und israelischem Pass, ihre Mutter hat sie auf den Aufnahmen wiedererkannt. "Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus", sagt die Frau. Offenkundig ist sie verletzt, man sieht in dem Video, wie ihr jemand eine Wunde am Arm verbindet.

Wo, wann und unter welchen Umständen das Video entstanden ist, ist unklar. Ebenfalls unklar ist, wie viele Menschen genau die Hamas in ihre Gewalt gebracht hat, als sie am 7. Oktober die Grenzanlagen zu Israel durchbrach, in mehrere Siedlungen eindrang und dort ein Massaker verübte, dessen Ausmaß der israelische Präsident Isaac Herzog mit den Worten umschreibt, noch nie seit dem Ende des Holocaust seien an einem Tag so viele Juden ermordet worden.

Man habe 199 Familien darüber informiert, dass ihre Angehörigen verschleppt worden seien, sagt die israelische Armee. Ein Sprecher der Hamas behauptet, dass bis zu 250 Menschen in den Gazastreifen entführt wurden - Israelis und ausländische Staatsbürger. 200 von ihnen halte die Hamas gefangen, den Rest andere militante Gruppen. 16 der Geiseln, so die bisherigen Informationen der Bundesregierung, sind Deutsche, offenbar haben alle von ihnen auch die israelische Staatsbürgerschaft.

An diesem Dienstag haben sich ihre Angehörigen in Tel Aviv versammelt. Sie wollen dort gegen 19.30 Uhr eine Pressekonferenz geben und vorher mit Olaf Scholz sprechen. Der Bundeskanzler ist nach Tel Aviv geflogen, um Israels Regierung seiner Solidarität zu versichern. Er trifft Premierminister Benjamin Netanjahu, er trifft Staatspräsident Herzog, und dann steht der wohl schwerste Teil seines Besuchs an: Er muss erklären, was die Bundesregierung tut, um die Geiseln freizubekommen, und vermutlich eingestehen, dass die Möglichkeiten, auf die Hamas einzuwirken, begrenzt sind.

Denn einen direkten Kontakt zu den Geiseln gibt es, nach allem, was die Bundesregierung sagt, nicht. Deutschland nutze indirekte Gesprächskanäle, man stehe in engem Kontakt zu den Regierungen in Katar, Ägypten und der Türkei - alles Länder, die einen gewissen Einfluss auf die Hamas haben könnten.

"Diese Gespräche sind wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig. Da arbeiten wir Tag und Nacht dran", sagt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Sie war bereits am Freitag nach Israel gereist, auch in den Süden des Landes, dort, wo die Hamas wütete und 1400 Menschen ihr Leben verloren. "Wir haben das Schlimmste gesehen, was man sich vorstellen kann", sagte sie, nachdem ihr ihr Kollege Eli Cohen Bilder gezeigt hatte, die die israelische Armee aufgenommen hatte.

So wie Scholz nun hat sich auch Baerbock am Freitag mit den Angehörigen der Geiseln getroffen. Direkt neben ihr saß bei dem Termin Yoni Asher, der seit zehn Tagen seine Frau, seine beiden Töchter, seine Mutter und deren Mann vermisst. Es gibt ein Bild, das zeigt, wie die Außenministerin ihm den Arm auf die Schulter legt. Gegen 10.30 Uhr am 7. Oktober erhielt er den letzten Anruf von seiner Frau, im Hintergrund waren Schüsse zu hören. Später sah er sie und seine beiden Töchter in einem Video, das im Netz kursiert, zusammengepfercht auf der Ladefläche eines Wagens liegen.

Selbst für Spezialeinheiten ist es schwer, die Geiseln zu befreien

Auch andere Angehörige haben sich bereits direkt an die Bundesregierung gewandt - mit der Bitte um Hilfe. Etwa die Mutter der 22-jährigen Shani Louk, die bei einem Musikfestival in der Negev-Wüste als Geisel genommen wurde. Die letzten Bilder von ihr sollen sie leblos auf der Ladefläche eines Trucks umringt von Hamas-Terroristen zeigen. Die Familie geht davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben ist.

Die junge Rechtsanwältin Shaked Haran vermisst gleich zehn Angehörige, vier von ihnen, ihre Mutter, ihre Schwester und deren zwei kleine Kinder, haben sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsangehörigkeit. Um 11.30 Uhr am vorvergangenen Samstag brach der Kontakt zu ihrer Mutter ab, erzählte Haran der SZ. Ihre Eltern leben im Kibbuz Be'eri, in dem die Hamas mehr als 100 Menschen tötete.

Und auch Gili Romann ist im Ungewissen über das Schicksal seiner Schwester Yarden, die zusammen mit ihrem Mann und der dreijährigen Tochter in Be'eri in einen Wagen gezerrt und verschleppt wurde. Zunächst gelang es der Familie sogar, sich aus den Fängen der Terroristen zu befreien, doch auf der Flucht wurden Vater und Tochter von der Mutter getrennt. Seitdem fehlt von Yarden Romann jede Spur, ihr Bruder glaubt, dass sie im Gazastreifen festgehalten wird.

Wo genau, ist selbst für die israelische Armee kaum herauszufinden. Sie vermutet, dass die Terroristen die Geiseln über das Gebiet verteilt haben. Israelische Cyberexperten analysieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Videos, die die Hamas von dem Überfall ins Netz gestellt hat, um Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort der Geiseln zu ziehen.

Vorsichtig optimistisch, was die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln angeht, äußert sich der französische Präsident Emmanuel Macron. Er wolle keine falschen Hoffnungen wecken und die Gespräche nicht gefährden, "aber sie kommen voran, wir verfolgen die Verhandlungen stündlich". Man habe Kontakte zu "mehreren befreundeten Mächten", die mit der Hamas in Kontakt stünden, "um die Freilassung aller Geiseln" zu erreichen. 21 französische Staatsbürger sind von der Hamas verschleppt worden, darunter auch die Frau aus dem eingangs erwähnten Video.

Die Hamas behauptet, einige Geiseln seien durch die Luftangriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen bereits zu Tode gekommen. Ob das stimmt, ist unklar. Möglicherweise werden die Entführten in dem weit verzweigten Tunnelsystem versteckt. Dann dürfte es sehr schwer sein, sie zu befreien, selbst mit Spezialeinheiten, über die Israel verfügt. Vorerst bleibt also für die Angehörigen der Geiseln kaum mehr als die Hoffnung, dass die Gefangenen für die Hamas lebendig wertvoller sind als tot.