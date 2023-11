Auch wenn es noch nicht offiziell ist - 50 Frauen und Kinder könnten aus der Geiselhaft der Terroristen freikommen. Aber was bedeutet das für die übrigen Entführten? Premierminister Netanjahu macht eine Äußerung, die Angehörige bangen lässt.

Von Peter Münch, Tel Aviv

Israel ist am Dienstag ein Land zwischen Hoffen und Bangen gewesen. Alle Hoffnungen richteten sich auf Aussagen von verschiedenen Seiten, dass ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen unmittelbar bevorstünde. Zugleich jedoch erwuchs daraus ein Bündel banger Fragen: Würde ein solcher Deal womöglich doch noch im letzten Moment scheitern? Und wenn er klappt - was würde die Freilassung eines Teils der Geiseln für die anderen bedeuten, die zurückbleiben müssten in den Händen der Hamas?