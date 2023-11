13 Frauen und Kinder, die von der Hamas verschleppt wurden, werden abgeschirmt von der Öffentlichkeit in israelische Krankenhäuser gebracht. Dort warten schon ihre Familien. Im Gegenzug entlässt Israel 39 Palästinenser aus der Haft.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Die erste Gruppe israelischer Geiseln, die beim Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober entführt wurden, ist freigekommen. Die palästinensische Terrorgruppe, in deren Hand sich etwa 240 Geiseln befinden, tauschte am Freitag 13 Frauen und Kinder gegen 39 palästinensische Strafgefangene aus israelischen Gefängnissen aus. Bei den Geiseln soll es sich um israelische Frauen und Kinder handeln, die zum Teil Doppelstaatler sind. Ob unter ihnen einige der bei dem Terrorüberfall gekidnappten Israelis mit einer zweiten deutschen Staatsangehörigkeit waren, war zunächst nicht bekannt.