Israel:Geiselfrust und Kriegsgefahr

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Die drei sitzen schweigend in der Bibliothek des Museums, Vater, Mutter, Tochter, tragen alle das gleiche schwarze T-Shirt: „Bring them home now!“. Das „Holt sie heim, jetzt!“ steht in großen roten hebräischen Buchstaben auf den Shirts, es ist der Slogan, der Israel auch fast zehn Monate nach dem 7. Oktober eint oder zumindest große Teile der Israelis, der auf Plakaten an Häuserwänden steht, auf Stickern an Autoscheiben. „70 Prozent der Israelis unterstützen die Forderung nach einem Geiseldeal mit der Hamas“, sagt Esther Buchshtab dann, „70 Prozent.“ Sie sagt es voller Stolz und Hoffnung, obwohl sie selbst nicht mehr hoffen darf.