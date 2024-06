Nach der Befreiung von vier israelischen Geiseln aus der Hand der Hamas gewinnt Israels angeschlagener Premierminister Benjamin Netanjahu wieder Oberwasser. Die Rettung der seit acht Monaten von der palästinensischen Terrorgruppe gefangen gehaltenen Israelis scheint Netanjahus Konzept schonungsloser militärischer Härte gegenüber der Hamas zu bestätigen. Sein Erzrivale Benny Gantz hingegen musste vor dem Hintergrund des Jubels über die Rettungsaktion zurückrudern. Eigentlich war erwartet worden, dass der Ex-General am Samstag seinen Rückzug aus der Regierung bekannt geben und dies mit vernichtender Kritik an Netanjahus Gaza-Politik verbinden wollte.

Der Regierungschef selbst nutze die spektakuläre Geiselbefreiung sofort für seine Zwecke, zeigte sich mit einer der befreiten Geiseln und schrieb sich den Erfolg der riskanten Militäraktion auf die Fahne. „Wir haben Dich keinen einzigen Moment aufgegeben“, so Netanjahu zu der 26-jährigen Noa Argamani, die er in einem Krankenhau aufsuchte. „Ich weiß nicht, ob Du noch daran geglaubt hast, aber wir haben daran geglaubt. Ich bin glücklich, dass es wahr geworden ist.“

Der Ex-General würdigt den Einsatz ohne Netanjahu zu loben

Der Oppositionspolitiker Gantz, der die Netanjahu-Regierung seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober mitträgt, steckt nun in der Zwickmühle. Er fordert von Netanjahu seit Langem einen Plan für eine Verhandlungslösung zur Befreiung der noch immer 116 Geiseln aus der Hand der Hamas und verlangt eine Nachkriegsstrategie im Umgang mit den Palästinensern im Gazastreifen. Gantz hatte seinen Austritt aus der Regierung bereits im Mai für diesen Samstag angedroht. Nach Bekanntwerden der Geiselbefreiung verschob er seinen Presseauftritt, ohne einen neuen Termin zu nennen. Offenbar will er abwarten, bis sich die Israel erfassende Euphorie über die Geiselbefreiung gelegt hat und er Netanjahu politisch wieder angreifen kann.

Zwar kam es auch nach Bekanntwerden der Befreiungsaktion in Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten wieder zu Anti-Netanjahu-Demonstrationen. Während am Wochenende davor aber rund 120 000 Menschen auf die Straßen gegangen waren, sollen es diesmal nur einige Zehntausend gewesen sein. Sie forderten einen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung für die restlichen 116 Geiseln. Von diesen sollen mehr als 40 bereits tot sein. Gantz selbst versuchte, den Rettungseinsatz zu würdigen, ohne seinen Rivalen Netanjahu loben zu müssen: „Ich möchte die Kämpfer der israelischen Armee, der Yaman und des Shin Bet beglückwünschen zu ihrer schwierige und wagemutigen Operation, die in einer Mut machenden Art und Weise ausgeführt wurde.“

Detailansicht öffnen „Wir haben Dich keinen einzigen Moment aufgegeben“: Premier Benjamin Netanjahu begrüßt die Noa Argamani (2.v.re.) im Krankenhaus. (Foto: IDF Spokesperson's unit via GPO/dpa )

Weniger Beachtung findet in Israel, dass bei der Befreiungsaktion in Zentral-Gaza zwischen 100 und 200 Palästinenser getötet wurden. Für die Israelis zählt, dass vier der Entführten nach acht Monaten in der Hand der Hamas lebend nach Hause gebracht werden konnten. So kam es im gesamten Land zu spontanen Freudenfeiern. Besondere Bedeutung gewinnt das Schicksal der 26-jährigen Noa Argamani, die Netanjahu sofort persönlich im Krankenhaus aufgesucht hatte. Noa Argamani war während ihrer Entführung gefilmt worden, wie sie auf einem Motorrad sitzend von einem Hamas-Terroristen verschleppt wird, in Panik ihren Freund um Hilfe ruft und dem Militanten anfleht: „Töte mich nicht.“

Die Bilder gingen damals um die Welt. Noa Argamani und die drei ebenfalls befreiten Männer waren am 7. Oktober auf dem Nova-Tanzfestival in Südisrael gekidnappt worden. Sie waren in Al-Nuseirat in Zentral-Gaza nach Angaben eines israelischen Militärsprechers in zwei Wohnhäusern von palästinensischen Zivilisten festgehalten worden, die dafür von der Hamas bezahlt worden seien.

Detailansicht öffnen Die Befreiungsaktion in Nuseirat erfolgt unter heftigen Kämpfen. Zwischen 100 und 200 Palästinenser kommen dabei um. (Foto: Marwan Daoud/dpa)

Ausgeführt hatten den riskanten Einsatz der Inlandgeheimdienst Schin Bet und die zur Grenzpolizei gehörende Anti-Terroreinheit Yaman. Sie wurden von der Armee unterstützt. Offenbar war das Geiselversteck in Nuseirat den Sicherheitskräften schon länger bekannt, sodass der Einsatz vorbereitet werden konnte. Er verlief dennoch blutig. Die israelische Armee sprach von weniger als 100 getöteten Palästinensern, die Hamas von mehr als 200 sowie 400 Verletzten. Ein israelischer Militärsprecher ließ offen, ob es sich bei den Getöteten mehrheitlich um Militante oder Zivilisten handelte: „Ich weiß nicht, wie viele von denen Terroristen sind.“ Der Sprecher sagte, die Kommando-Soldaten seien beim Sturm der Geiselverstecke in zwei Appartementhäusern angegriffen worden. Diese Kämpfer seien „aus der Luft und vom Boden aus“ bekämpft worden. Ein Offizier der israelischen Anti-Terror-Einheit Yaman wurde bei dem Einsatz schwer verletzt und starb kurz darauf.

Das Land müsse nun Einigkeit zeigen, fordert der Regierungschef

Die Hamas und viele arabische Medien bezeichneten die Militäraktion in Nuseirat als ein regelrechtes Massaker, bei dem mehr als 200 Menschen ihr Leben verloren hätten. Die meisten seien Zivilisten. Die Hamas selbst, deren wichtigstes Pfand auch nach acht Monaten Krieg das Leben der Entführten ist, versuchte den Erfolg der Israelis herunterzuspielen. Ohne Beweise vorzulegen, behauptete ein Hamas-Sprecher, bei der Befreiungsaktion seien auch mehrere Entführte getötet worden. „Indem sie schreckliche Massaker anrichteten, konnte sie zwar einige ihrer Geiseln befreien, haben aber einige andere im Verlauf der Operation selbst getötet.“ Hamas-Auslandschef Ismail Hanijeh gab sich kämpferisch: „Wenn die Besatzungsmacht glaubt, sie könne uns ihren Willen mit Gewalt aufzwingen, täuscht sie sich.“

Wie der von diesen Ereignissen überrollte Gantz sich nun als Alternative zu Netanjahu ins Spiel bringen will, ist offen. Sollte er die Regierung wie beabsichtigt verlassen, könnte Netanjahu weiterregieren, weil er immer noch eine Mehrheit im Parlament hätte. Er wäre aber noch stärker auf die ultrarechten Minister seiner Koalition angewiesen. Diese sperren sich gegen jede Verhandlungslösung, wollen den Gazastreifen dauerhaft besetzen und spielen mit der Idee der Vertreibung der Palästinenser.

Der Oppositionspolitiker Gantz war erst nach dem Terrorangriff des 7. Oktober in Netanjahus Regierung eingetreten. Er hatte erklärt, er stelle in einer nationalen Notlage seine politischen Erwägungen hintenan. Der als raffinierter Taktiker bekannte Netanjahu nutzte dann auch die Gunst der Stunde. Er forderte seinen Gegner Gantz auf, in der Regierung zu bleiben. Israel müsse nun „Einigkeit“ zeigen, sagte er.