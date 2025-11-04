Im vergangenen Jahr wurde ein Video öffentlich, das eine Überwachungskamera im israelischen Militärgefängnis Sde Teiman aufgenommen hatte, einer Haftanstalt in der Wüste Negev. Darauf zu sehen waren mehr als zwanzig palästinensische Gefangene, die mit dem Gesicht zum Boden nebeneinander auf der Erde lagen, bevor einer von ihnen von mehreren Soldaten abgeführt wurde. Später war zu sehen, wie der Mann hinter einem vermeintlichen Sichtschutz offenbar von Soldaten sexuell misshandelt wurde. Anschließend wurde er Berichten zufolge in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, mit Verletzungen im Rektum und am Oberkörper.
IsraelFolter unter den Augen des Staates
Israel debattiert über den Rücktritt der obersten Militärstaatsanwältin und ein geleaktes Video, das die Misshandlung eines palästinensischen Häftlings zeigt. Menschenrechtsorganisationen listen viele weitere Folterfälle auf.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
