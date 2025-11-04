Im vergangenen Jahr wurde ein Video öffentlich, das eine Überwachungskamera in dem israelischen Militärgefängnis Sde Teiman aufgenommen hatte, einer Haftanstalt in der Wüste Negev. Darauf zu sehen waren mehr als zwanzig palästinensische Gefangene, die mit dem Gesicht zum Boden nebeneinander auf der Erde lagen, bevor einer von ihnen von mehreren Soldaten abgeführt wurde. Später war zu sehen, wie der Mann hinter einem vermeintlichen Sichtschutz offenbar von Soldaten sexuell misshandelt wurde. Anschließend wurde er Berichten zufolge in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, mit Verletzungen im Rektum und am Oberkörper.