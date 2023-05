Israel hat bei Luftangriffen auf den Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge drei hochrangige Kommandeure des Islamischen Dschihad getötet. Das israelische Militär bestätigte, dass es am Dienstag vor Sonnenaufgang eine Operation gegen die Gruppe durchgeführt habe.

Nach Angaben von Medizinern wurden dabei mindestens sechs Palästinenser getötet, darunter drei Zivilisten, und mehrere weitere Personen verwundet. Das israelische Militär erklärte, es habe drei hochrangige Kommandeure des Islamischen Dschihad, der zweitstärksten bewaffneten Gruppe in der von der Hamas beherrschten Küstenenklave, ins Visier genommen. Zwei Insider des Islamischen Dschihad bestätigten die Todesfälle.

Ein Reuters-Augenzeuge berichtete von zwei Explosionen in der von der islamistischen Hamas-Gruppe regierten Küstenenklave, eine in Gaza-Stadt und eine weitere in Rafah. Auf einem Video in den sozialen Medien waren Rauchschwaden und Flammen gegen den Nachthimmel zu sehen. Reuters konnte die Aufnahmen nicht sofort unabhängig bestätigen.

Die Zivilbevölkerung im Süden Israels wurde angewiesen, bis Mittwoch in der Nähe eines ausgewiesenen Schutzraums zu bleiben. Laut Jerusalem Post wurden auch Grenzübergänge zum Gazastreifen geschlossen. Auch wurden einige Straßen und Schulen geschlossen.

In der vergangenen Woche hatten militante Palästinenser im Gazastreifen nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings laut Armee Dutzende Raketen und mehrere Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Seit Januar sind mehr als 90 Palästinenser sowie mindestens 19 Israelis und Ausländer getötet worden.