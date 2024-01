Von Paul-Anton Krüger, Jerusalem

Die Botschaften sind fast wortgleich, und sie werden zunehmend schärfer. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr amerikanischer Kollege Tony Blinken sind in diesen Tagen beide zum vierten Mal im Nahen Osten unterwegs seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Baerbock traf am Sonntag in Israel ein und führte Gespräche mit Staatspräsident Isaac Herzog und dem am 1. Januar angetretenen neuen israelischen Außenminister Israel Katz. Sie will an diesem Montag auch das Westjordanland besuchen und mit Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde zusammenkommen.