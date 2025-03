Immer offener drohen israelische Politiker damit, die Kontrolle in Gaza zu übernehmen. Die Folgen für die Zivilisten wären dramatisch. Aber auch für die israelischen Streitkräfte wäre eine solche Operation schwierig.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Auf dem Asphalt lodern Flammen, jemand hat ein Feuer entfacht. Die Handykamera schwenkt hoch zu einem Mann, der umringt von einer Menge seine Faust in die Luft hebt. Er ruft „Hamas barra barra“. Raus, raus mit der Hamas! Die Menschen um ihn herum stimmen in die Rufe ein und setzen sich dann in Bewegung, durch die Nacht von Gaza-Stadt.