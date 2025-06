„Gilt gerade eigentlich eine Waffenruhe?“, fragt Philippe Lazzarini beim Betreten des Berliner Büros der Süddeutschen Zeitung. Eine berechtigte Frage, denn die Lage im Nahen Osten ist un übersichtlich. Noch am Dienstagmorgen war von einer Waffenruhe zwischen Israel und Iran die Rede, doch nur wenige Stunden später heulten erneut die Sirenen in Israel, während das Land Ziele in der Nähe Teherans angriff.

Inmitten dieser angespannten Situation ist Lazzarini, Generalkommissar des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), nach Berlin gereist, um Gespräche mit Parlamentariern zu führen. Eine neue Bundesregierung ist im Amt – und Lazzarini möchte mehr über die Leute erfahren, die künftig über die Unterstützung für das Hilfswerk entscheiden. Denn: „Wir stehen vor einem Kollaps unseres Hilfswerks“, sagt er. Der finanzielle Spielraum des Hilfswerks sei nahezu aufgebraucht.

Seit Januar 2024 zahlen die USA kein Geld mehr

Bereits vor zwei Wochen habe die Organisation kurz davor gestanden, bis zu 20 000 Mitarbeiter in der Region zu suspendieren. Nur vorgezogene Zahlungen einzelner Geber hätten diesen Schritt im letzten Moment abwenden können. Das Defizit bis Jahresende beträgt nun rund 200 Millionen Dollar (etwa 172 Millionen Euro).

In diese Lage ist das UNRWA insbesondere deshalb gekommen, weil die USA, einst der größte Geldgeber, die Zahlungen seit Ende Januar 2024 vollständig eingestellt haben. Auch Deutschland und weitere Geberstaaten setzten ihre Zahlungen damals zunächst aus. Anlass war der israelische Vorwurf, einzelne UNRWA-Mitarbeiter seien an dem Massaker an der israelischen Bevölkerung am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen.

Der im vergangenen Jahr vorgelegte Bericht einer unabhängigen Kommission unter der Leitung der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna bescheinigte dem UNRWA zwar „robuste Mechanismen“ zur Sicherung der Neutralität – stellte aber auch klar: Es gibt Reformbedarf. An diese Empfehlungen halte man sich, sagt Lazzarini im Gespräch mit der SZ. Aus Deutschland fließen seit April 2024 wieder Gelder an die Organisation.

Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot im Gazastreifen

Doch zugleich wird die Lage im Gazastreifen immer schlimmer, und die Arbeit des UNRWA immer schwieriger. So sehe man sich weiter einem „massiven politischen Angriff“ aus Israel ausgesetzt. Schon seit Januar gelten zwei vom israelischen Parlament verabschiedete Gesetze, die die Arbeit des Hilfswerks in Israel und den von Israel besetzten Gebieten teils stark einschränken, teils sogar verbieten.

Hinzu kommen laut Lazzarini Desinformationskampagnen. Ganze Plakatwände in Städten wie New York warnten vor dem UNRWA, bezahlt vom israelischen Kommunikationsministerium. „Das hat Folgen für unser Personal. Viele denken jetzt, das seien alles Terroristen“, sagt der UNRWA-Chef. Mitarbeiter würden bedroht und eingeschüchtert.

Katastrophale Zustände: Palästinenser im Gaza-Streifen tragen Lebensmittelpakete, die von der „Gaza Humanitarian Foundation“ verteilt wurden. Israels Armeee wird vorgeworfen, dass regelmäßig Hilfesuchende getötet werden. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA/dpa)

Und ohne neue finanzielle Zusagen drohen weitere gravierende Einschnitte bei der Versorgung der palästinensischen Bevölkerung – mit dramatischen humanitären Folgen im gesamten Nahen Osten. Schließlich sind die Zustände im Gazastreifen jetzt schon seit Monaten katastrophal, die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot.

Israel hatte im März die vollständige Blockade sämtlicher Hilfslieferungen verhängt. Inzwischen wurden sie etwas gelockert. International anerkannte Organisationen wie das UNRWA dürfen jedoch keine Lebensmittel mehr verteilen. Die „Gaza Humanitarian Foundation“, eine von den USA und Israel eingesetzte Stiftung, hat diese Aufgabe übernommen. Bei deren Lebensmittelverteilungen werden jedoch fast täglich Menschen verletzt oder getötet.

Für das UNRWA kommt es jetzt auch auf die Unterstützung Berlins an

Zudem wird Israel vorgeworfen, mit Kriegsvergehen im Gazastreifen gegen internationales Recht zu verstoßen. Und die Welt, sagt Philippe Lazzarini, sieht dabei zu. „Wenn diese Zustände – eine völlige Straflosigkeit und das Fehlen aller Konsequenzen – sich fortsetzt, wird das die regelbasierte Ordnung zerstören, die sieben Jahrzehnte lang unser Maßstab war.“

Begonnen habe diese „Erosion“ schon vor dem Krieg im Gazastreifen, etwa mit einer Lähmung des Sicherheitsrats, während Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur Grenzen, sondern auch die Grundprinzipien der internationalen Ordnung infrage stelle.

Aber der Gaza-Konflikt habe die Entwicklung beschleunigt. Im Nahen und Mittleren Osten droht ein Flächenbrand. Immer mehr Stimmen warnen: Die Weltordnung gerät ins Wanken, das Recht des Stärkeren droht zurückzukehren. Gerade in diesen Tagen zeigt sich, wie brüchig die Nachkriegsordnung geworden ist. Darunter leiden auch die Vereinten Nationen.

Für das UNRWA komme es jetzt jedenfalls auch auf die Unterstützung Berlins an, um „einen Crash zu verhindern und eine sanftere Landung zu ermöglichen“. Doch auch in Deutschland werden gerade die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt.

Aufgeben will Lazzarini nicht. „Ich habe das Privileg, eine Stimme zu haben. Eine Stimme, die viele in Gaza nicht haben“, sagt er. „Sie zu nutzen, ist das Minimum, das ich tun kann.“