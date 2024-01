Zwölf Angestellte des Flüchtlingshilfswerks für Palästinenser (UNRWA) sollen sich nach Informationen des israelischen Geheimdienstes am 7. Oktober am Terror der Hamas beteiligt haben: Ein Lehrer soll mit seiner Tochter dabei geholfen haben, eine Israelin aus Gaza entführt zu haben. Einem anderen wird vorgeworfen, die Leiche eines israelischen Soldaten verschleppt zu haben. Weitere UNRWA-Mitarbeiter sollen Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben.

Welche Konsequenzen hatten die Vorwürfe bisher?

Bis zur abschließenden Untersuchung durch die UN haben Deutschland und viele andere Länder die Zahlungen an das UNRWA eingestellt. Das Auswärtige Amt macht keine Angaben darüber, ob ihm die Informationen des israelischen Geheimdienstes zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlagen. Über nachrichtendienstliche Erkenntnisse der Partner erteile man grundsätzlich keine Auskunft.

Welche Aufgabe hat das UNRWA?

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East) wurde 1949 gegründet. Es soll sich um jene Palästinenser kümmern, die im Zuge der Staatsgründung Israels aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. Die Organisation beschäftigt etwa 30 000 Mitarbeiter und betreibt im Gazastreifen, im Westjordanland, in Syrien, Libanon und Jordanien Schulen und Krankenhäuser.

Wie viele UNRWA-Mitarbeiter gehören der Hamas an?

Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf den israelischen Geheimdienst, dass etwa zehn Prozent der 13 000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza "militanten islamistischen Gruppen" angehören. Wie viele davon aktive Kämpfer sein sollen, ist unklar. Seit der Machtübernahme 2007 sind alle gesellschaftlichen Bereiche in Gaza von der Hamas durchsetzt. Nach der von der Hamas kontrollierten Verwaltung ist das UNRWA größter Arbeitgeber.

Ist das UNRWA von der Hamas unterwandert?

Die Organisation wurde gegründet, um sich um Palästinenser zu kümmern. Sie wurde aber bisher noch nie von einem Palästinenser geleitet. Auch das Führungsmanagement ist international: Der Verantwortliche für Gaza ist Australier, die Direktorin für die Schulprogramme Kanadierin. Im Jahr 2014 wurde ein Schulleiter gefeuert, weil er sich ins Politbüro der Hamas hatte wählen lassen. Alle sechs Monate bekommen die israelischen Behörden eine Liste aller UNRWA-Angestellten.

Waren UNRWA-Mitarbeiter schon früher in Angriffe auf Israel verwickelt?

Der Leiter der Rafah Prep Boys School Awad al-Qiq baute in seiner Freizeit Raketen für den Islamischen Dschihad. Er wurde 2005 von Israel getötet. Im Jahr 2014 entdeckten UNRWA-Mitarbeiter, dass in ungenutzten Schulgebäuden Raketen gelagert wurden, und verurteilten den Missbrauch ihrer Einrichtungen.

Warum kritisiert Israel das UNRWA seit Jahren?

Israel übt schon seit Langem heftige Kritik an antisemitischen Inhalten in Schulbüchern. Das UNRWA weist darauf hin, dass es die Schulbücher und Lehrpläne der jeweiligen Gastländer nutzen müsse. Das Georg-Eckert-Institut, das zu schulischen Bildungsmedien forscht, hat festgestellt, dass manche Bücher zwar antisemitische Inhalte vermitteln, aber nicht zu direkter Gewalt gegen den jüdischen Staat aufrufen. Für Israel ist etwas anderes problematischer: Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR versucht, Flüchtlinge aus Dauerkonflikten in andere Länder umzusiedeln, wo sie eine neue Staatsbürgerschaft annehmen. Das UNRWA hingegen betont das Recht auf Rückkehr und erkennt auch nach Jahren in sicheren Gastländern die Nachkommen der ursprünglich Vertriebenen an - aus 800 000 Flüchtlingen sind so inzwischen 5,9 Millionen geworden. Laut UNRWA gesteht die UN-Resolution 194 von Dezember 1948 allen Flüchtlingen und deren Nachkommen aus Palästina ein Recht auf Rückkehr zu. Israelis aller politischer Lager sehen in diesem Rückkehrrecht von Millionen Muslimen eine Gefahr für die Identität des jüdischen Staates.

Wie ist die humanitäre Situation in Gaza?

Sehr schlecht. Etwa 85 Prozent der Zivilbevölkerung sind aus ihren Häusern vertrieben worden und schlafen in provisorischen Unterkünften, die immer wieder bombardiert werden. Die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Mehr als eine halbe Million Menschen sind von einer akuten Hungersnot betroffen.

Sind die Todeszahlen aus Gaza verlässlich?

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind bisher mehr als 26 000 Menschen ums Leben gekommen, in der Mehrzahl Frauen und Kinder. Israel und auch die USA bezweifelten die Daten zu Beginn des Konfliktes. Mittlerweile sind sie weitgehend unumstritten, auch der israelische Geheimdienst verwendet sie nach einem Medienbericht für interne Briefings.

Wie viele Gebäude wurden zerstört?

Die BBC hat Satellitenbilder von vor dem Krieg mit aktuellen Aufnahmen verglichen: Mehr als die Hälfte aller Gebäude im Gazastreifen sind demnach zerstört oder beschädigt. Das Wall Street Journal berichtete bereits Ende Dezember davon, dass 70 Prozent aller Wohnhäuser im Gazastreifen zerstört oder beschädigt sind.

Das UNRWA sagt, Ende Februar gehe das Geld aus. Wer könnte sonst Hilfe leisten in Gaza?

"Niemand", sagt ein europäischer Diplomat in Kairo. Derzeit sei das UNRWA für die Verteilung von etwa zwei Drittel der Hilfsgüter in Gaza verantwortlich. Den Rest erledige der Palästinensische Rote Halbmond, das islamische Pendant des Roten Kreuzes. Eine Organisation, die fest in Händen der Hamas sei, so der Diplomat.

Warum haben Palästinenser ihr eigenes Hilfswerk, Millionen anderer Flüchtlinge aber nicht?

Das UNRWA wurde ein Jahr vor dem eigentlichen Flüchtlingshilfswerk UNHCR gegründet. Die Einrichtung war eine direkte Reaktion auf die durch den UN-Teilungsplan legitimierte Staatsgründung Israels im Jahr 1948. Diese führte zur Vertreibung von etwa 800 00 Palästinensern aus ihrer ursprünglichen Heimat, ihnen sollte das UNRWA helfen. Das UNRWA unterstützte anfangs auch die etwa 850 000 aus arabischen Staaten vertriebenen Juden.