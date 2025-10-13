Zum Hauptinhalt springen

Naher OstenTrumps großer Tag

Lesezeit: 6 Min.

„Dies ist ein ganz neuer Anfang:“ US-Präsident Donald Trump kommentiert seinen Auftritt in Israel.
„Dies ist ein ganz neuer Anfang:“ US-Präsident Donald Trump kommentiert seinen Auftritt in Israel. (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Der Empfang in Israel und der Friedensgipfel im ägyptischen Scharm el-Scheich sind ein persönlicher Triumph für den US-Präsidenten. Was er dabei bewusst herunterspielt: Der Gaza-Konflikt ist noch längst nicht beigelegt.

Von Raphael Geiger, Reymer Klüver und Henrike Roßbach

Donald Trump ist schon da. Jedenfalls auf den Plakaten, die den Weg vom Flughafen in Scharm el-Scheich bis zum örtlichen Konferenzzentrum flankieren. Trump und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi lächeln von den Werbeflächen, auf denen wahlweise „Welcome to the land of peace“ oder „Together in peace“ steht. „Der Krieg ist vorbei“, hatte Trump am Montag gesagt, an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Israel. Und an diesem Nachmittag nun soll es auch hier in Ägypten um den Frieden gehen, mit der feierlichen Unterzeichnung von Trumps Friedensplan zur Beendigung des Gaza-Kriegs.

