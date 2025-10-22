Zum Hauptinhalt springen

PalästinaIsrael muss Nahrung, Kleidung, Medikamente sicherstellen

Lesezeit: 3 Min.

„Die Besatzungsmacht muss das Gebiet zum Wohle der Bevölkerung verwalten“:  Menschen stehen in Gaza-Stadt um Essen an.
„Die Besatzungsmacht muss das Gebiet zum Wohle der Bevölkerung verwalten“:  Menschen stehen in Gaza-Stadt um Essen an. (Foto: BASHAR TALEB/AFP)

Der Internationale Gerichtshof formuliert humanitäre Pflichten für die Besatzungsmacht Israel im Gazastreifen. Und rehabilitiert einen wichtigen Akteur in der Region.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Der Richterspruch aus Den Haag kam nicht gänzlich unerwartet, schließlich hat sich der Internationale Gerichtshof (IGH) schon mehrmals kritisch zu Israels Vorgehen im Gazastreifen geäußert. Überraschend war aber, wie deutlich das Rechtsgutachten die humanitären Pflichten der Besatzungsmacht Israels gegenüber den Palästinensern bis in die Details ausbuchstabierte. Und für einen immer wieder kritisierten Akteur in der Region, das UN-Flüchtlingswerk für Palästinenser (UNWRA), kam das Gutachten einer Rehabilitierung gleich.

Zur SZ-Startseite

US-Vizepräsident in Israel
:Vance spricht von einer „sehr schwierigen Aufgabe“ in Gaza

Der US-Vizepräsident will den Friedensplan von Donald Trump vorantreiben. Dazu gehört auch die Entwaffnung der Hamas. Premier Netanjahu lobt den Amerikaner, erklärt aber, Israel sei kein „amerikanisches Protektorat“.

Von Matthias Kolb

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite