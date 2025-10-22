Der Richterspruch aus Den Haag kam nicht gänzlich unerwartet, schließlich hat sich der Internationale Gerichtshof (IGH) schon mehrmals kritisch zu Israels Vorgehen im Gazastreifen geäußert. Überraschend war aber, wie deutlich das Rechtsgutachten die humanitären Pflichten der Besatzungsmacht Israels gegenüber den Palästinensern bis in die Details ausbuchstabierte. Und für einen immer wieder kritisierten Akteur in der Region, das UN-Flüchtlingswerk für Palästinenser (UNWRA), kam das Gutachten einer Rehabilitierung gleich.
PalästinaIsrael muss Nahrung, Kleidung, Medikamente sicherstellen
