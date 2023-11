EXKLUSIV SPD erhöht Druck auf Kanzler Scholz. Die Folgen des Karlsruher Urteils sind noch gravierender als angenommen. Experten gehen davon aus, dass auch der Haushalt 2023 gegen die Schuldenbremse verstoßen hat. In der SPD wird eine Erklärung des Kanzlers für die Fehler gefordert. Erste SPD-Abgeordnete zeigen sich skeptisch, ob die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP diesen Konflikt überstehen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayernweite Großrazzia gegen Antisemiten. In den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Wohnungen von 17 Beschuldigten in und um München sowie weiteren Teilen Bayerns. Computer und Handys werden sichergestellt. Gegenstand der Ermittlungen sind laut Bayerischem Landeskriminalamt Straftaten aus den "Phänomenbereichen" Nahostkonflikt und Rechtsextremismus. Zum Artikel (SZ Plus)

Europaparlament beschließt "Recht auf Reparatur". Das EU-Gesetz soll zum Beispiel für Smartphones, Waschmaschinen und Fahrräder gelten. Es erweitert die Gewährleistung für bestimmte Produkte so, dass Verbraucher künftig einfordern können, ein Produkt reparieren zu lassen. Der Hersteller darf dem Gesetz zufolge eine Reparatur nur noch ablehnen, wenn sie "rechtlich oder faktisch unmöglich ist". Zum Artikel

Pistorius verspricht Ukraine Waffen und Munition im Wert von 1,3 Milliarden Euro. 20 000 zusätzliche Granaten und weitere Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris-T SLM kündigt der Verteidigungsminister bei seinem Überraschungsbesuch in Kiew an. Der ukrainische Präsident Selenskij erinnert an Maidan-Proteste vor zehn Jahren. Zum Ukraine-Liveblog

Habeck und Wissing warnen vor zu strenger KI-Regulierung. Auf dem Digitalgipfel diskutiert die Bundesregierung mit Wirtschaft und Gesellschaft über die Chancen künstlicher Intelligenz. Der Wirtschaftsminister und der Verkehrsminister werben für einen mutigen Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Nicht die Technik solle reguliert werden, sondern deren Anwendung. Vertreter der Zivilgesellschaft mahnen dagegen in Jena strenge gesetzliche Rahmenbedingungen schon für die Basistechnologie an. Zum Artikel

Nach Altman-Kündigung: Belegschaft von Open AI droht mit Kündigung. Fast alle der mehr als 700 Angestellten wollen die Firma verlassen, falls der Verwaltungsrat nicht zurücktritt. Sie reagieren damit auf den Rauswurf des Fimenchefs Sam Altman. Unter ihnen ist auch Open-AI-Mitgründer Ilya Sutskever, der Altman gekündigt hatte und sich nun für diesen Schritt entschuldigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Eskalation in Nahost

Ersehnt und gefürchtet: Geiselabkommen mit der Hamas rückt näher. Auch wenn es noch nicht offiziell ist - 50 Frauen und Kinder könnten aus der Geiselhaft der Terroristen freikommen. Bei seinem Treffen mit Angehörigen der Hamas-Geiseln hält sich Ministerpräsident Netanjahu mit Aussagen zu einem Abkommen weiter zurück, bespricht das Thema aber am Abend mit seinem Kabinett. Offen ist, was mit den Geiseln passieren würde, die nicht Teil des Abkommens sind - deren Angehörige fürchten, dass eine Befreiung dann in weite Ferne rückt. Zum Artikel

Vermittler im Hintergrund: Der offenbar bevorstehenden Einigung zwischen Israel und der Hamas darf sich wohl vor allem Katar rühmen

Weitere Kliniken im Gazastreifen bitten um Evakuierung. Nach dem Al-Schifa-Krankenhaus benötigen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zwei weitere Kliniken dringend Unterstützung. Die Bundesregierung plant die Rückkehr deutscher Soldaten aus Nahost, die notfalls die Evakuierung deutscher Staatsbürger übernehmen sollten. Zum Liveblog

Sonstige Themen